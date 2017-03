Un intruso en la sala

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Cargado y entre rechiflas —se ve en algunos videos— que así tuvieron que sacar de la Sala Nezahualcóyotl al personaje que interrumpió el concierto de la Orquesta Filarmónica de la UNAM la noche del sábado.



Desconcierto... No hay otra palabra para definir lo que el público vivió cuando este espectador, al parecer pasado de copas, interrumpió por más de 40 minutos el recital de la Orquesta, dirigido por Catherine Larsen-Maguire y dedicado a la música inglesa.



Ni el personal de la sala, ni los músicos y mucho menos Auxilio UNAM, reaccionaron a tiempo para hacer menos penosa la situación inédita en el recinto universitario, donde por más de media hora muchos entre el público estuvieron de pie esperando que alguien hiciera algo.



El visitante —que no es la primera vez que hace algo así, de acuerdo con algunos comentarios en Facebook y que en Twitter fue descrito como un “tipejo irrespetuoso” interrumpió el recital e “insultó” al solista.



Finalmente fue sacado cargado de la sala, y el concierto llegó a su final, pero cundió la molestia e incluso el oboista Nigel Shore no ofreció un encore.