El hombre puede extinguirse en 100 años: Stephen Hawking

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los seres humanos necesitan colonizar otro planeta en el plazo de 100 años o enfrentar la amenaza de extinción, según ha advertido el físico teórico Stephen Hawking.



En un nuevo documental de la BBC titulado Stephen Hawking: Expedition New Earth que se emitirá a finales de este año, el profesor "presentará sus predicciones de que la raza humana sólo tiene 100 años antes de que necesitamos colonizar otro planeta", adelantó la cadena pública británica en un comunicado.



"Con el cambio climático, el riesgo de impacto de un asteroide, las epidemias y el crecimiento de la población, la situación de nuestro planeta es cada vez más precaria".



Anteriormente, Hawking teorizó que la humanidad probablemente tiene alrededor de mil años antes de que se extinguiera. Su línea de tiempo ahora parece haber acortado. El famoso físico ha publicado una serie de advertencias sobre el futuro en los últimos años.



A comienzos de 2016, Hawking advirtió sobre los peligros de la guerra nuclear, el calentamiento global, los virus genéticamente modificados y la inteligencia artificial.



"Aunque la probabilidad de un desastre para el planeta Tierra en un año dado puede ser bastante baja, se suma con el tiempo, y se convierte en una certeza cercana en los próximos mil o 10 mil años", dijo Hawking a la BBC en una entrevista en ese momento.



"En ese momento debíamos habernos extendido al espacio y a otras estrellas, de modo que un desastre en la Tierra no significaría el fin de la raza humana", agregó. "Sin embargo, no vamos a establecer colonias autosostenibles en el espacio por lo menos durante los próximos cien años, por lo que tenemos que tener mucho cuidado en este período".