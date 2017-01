Uso prolongado de gadget causa males: especialistas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El uso prolongado de dispositivos electrónicos causa padecimientos en espalda, ojos y hasta trastornos de sueño, aseguran especialistas.



El mal uso de dispositivos electrónicos mantiene a la cabeza inclinada por muchas horas, provocando que el cuello pierda su curvatura natural, esta es una de las causas más frecuentes de incapacidad, ausentismo laboral y escolar, puesto que permanecen largos periodos en el teléfono móvil o dispositivos portátiles con posiciones que no son naturales para el cuerpo, lo que provoca problemas músculo-esqueléticos que afectan la salud y calidad de vida de millones de usuarios de todas las edades, afirma la terapeuta Yuriko Takiguchi, directora de la Sociedad Mexicana de Shiatsu y Medicina Tradicional Oriental.



Según cifras de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), en su 12 Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios Internet en México 2016, la penetración de la web en México alcanza 59.8% de la población, lo que equivale a 65 millones de internautas.



El principal dispositivo para acceder a la red es el smartphone (77%), tendencia que registra un acusado crecimiento de 19 puntos porcentuales desde el año anterior (58%).



El segundo dispositivo más utilizado es la laptop (69%), seguido de la computadora de mesa (50%), y en promedio los mexicanos dedicamos a diario 7 horas y 14 minutos a Internet: una hora y 3 minutos más que en el estudio de 2015.



A medida de que se hace cada vez más frecuente el uso excesivo de dispositivos móviles, esta práctica ocasiona nuevos problemas de salud como el text neck, o “síndrome de cuello de texto”, que fue designado así, por Dean L. Fishman, quiropráctico de la Universidad de Florida, el cual se manifiesta en sus primera etapa con un fuerte malestar muscular por la tensión, dolor crónico, rigidez del cuello y hombros, así como una paulatina desviación de la columna y la presencia de hernias de disco o compresión de los nervios de la misma.



Puede manifestarse hasta una disfunción respiratoria debido al dolor crónico alrededor del cuello y afectar el funcionamiento del intestino grueso provocando problemas de evacuación, además de dolores de cabeza y ojos, náuseas, mareos, adormecimiento de brazos, manos y hasta episodios severos de insomnio, dijo la experta.



Usuarios de dispositivos electrónicos entrevistados por EL UNIVERSAL dicen padecer con frecuencia estos malestares ocasionados por el mal uso de los dispositivos.



Rosario Hernández admite que le “lloran los ojos por ver mucho el celular y también se me va el sueño. Me lloran los ojos y tengo que bajarle el brillo a la pantalla”.



Shantal Mendoza dijo: “Me lloran los ojos y me duele la cabeza, eso me pasa con el celular y la computadora”.



En México, una cervicalgia no califica como causa para faltar al trabajo, una lumbalgia sí, al grado de representar entre la tercera y quinta causa de incapacidad, según datos del IMSS y el Issste.



Una persona podría pasar una jornada laboral completa de ocho horas y presentar repercusiones mínimas en su salud; sin embargo, la postura es tan importante que sólo pasar dos horas mal sentado tecleando frente a una máquina o inclinado sobre el celular nos puede ocasionar un problema de salud en el largo plazo.



Es posible evitar estas lesiones si se siguen algunas medidas preventivas como colocar la parte superior del monitor a la altura de los ojos, acomodar el alto del escritorio o de la mesa de manera que al utilizar el teclado los codos formen un ángulo 90 grados e intentar utilizar una silla giratoria con descansabrazos, reposapies y respaldo hasta el cuello para tener la columna vertebral recta.