Analiza Senado creación de Registro Nacional de Profesionistas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Senado analiza la creación de la nueva Ley General en Materia de Ejercicio de Profesiones, que plantea crear un Registro Nacional de Profesionistas, que evite que personas que no cuentan con títulos profesionales se ostenten o ejerzan una función para la cual no están preparados, lo que pone en riesgo la vida, la salud, el patrimonio o la libertad de quienes los contratan.



La iniciativa presentada por senador Arturo Zamora (PRI), que se analiza en comisiones busca fortalecer la preparación de profesionistas en el país e incentivar la titulación de los mismos para que miles de jóvenes egresados no permanezcan como pasantes.



“La nueva ley que analiza el Senado busca también restablecer la confianza de la sociedad en quienes ejercen una profesión de la cual depende su salud, su vida, su patrimonio y su libertad, entre otras, mediante un registro nacional donde cualquier persona pueda consultar los méritos académicos y profesionales de quien ejerza una profesión”, apuntó.



Ello mediante un marco legal más preciso que garantice que quienes egresan de una universidad tiene los conocimientos necesarios, las aptitudes y la experiencia para desempeñarse lo mismo como médicos, abogados, contadores, ingenieros o arquitectos, por mencionar algunas profesiones.



El senador del PRI reconoció que actualmente el marco normativo del ejercicio profesional en la actualidad es mínimo y disperso, por lo que se requiere que el Estado garantice que cualquier mexicano o mexicana que requiera de un profesional, tenga la certeza de que al contratar o recibir la asesoría de alguno de ellos, éstos contarán con los conocimientos, experiencia y ética indispensables.



“Se incluye en este nuevo marco legal la creación de un Sistema Nacional de Profesiones, que será una base datos que aglutinará la información de 33 autoridades registrales en el país, permitirá a cualquier ciudadano el consultar si el profesional al que está recurriendo cuenta con el título, la preparación y la experiencia necesarias”, explicó.