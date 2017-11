Según expertos, universidades no usan dinero para investigación

(GH)

Especialistas en ciencia y tecnología aseguraron que las universidades de los estados cuentan con recursos suficientes para promover la investigación científica, pero que no los utilizan como debería.



Así lo afirmaron Miguel Adolfo Guajardo, director de Análisis Estadístico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y José Franco, coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, durante su participación en la presentación de la convocatoria para la Consulta Nacional para la Agenda Ciudadana Iberoamericana en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación.



Guajardo explicó que la posibilidad de que para el próximo año se recorte el presupuesto de los fondos mixtos que se otorgan a las universidades estatales, no debería representar un impacto mayor, pues las instituciones cuentan con remanentes de aportaciones anteriores que no han sido utilizados.



"Este programa presupuestal transfiere los recursos a fideicomisos, es decir, una figura que permite que de manera conjunta gobiernos estatales y gobierno federal puedan ir gastando esos recursos sin tener la presión del ciclo presupuestal", explicó.



"Una buena parte de esos recursos que se transfirieron a esos fondos mixtos, están ahí en los fondos, no es que los estados no tengan los recursos para gastar y emprender proyectos de ciencia y tecnología, los recursos están en los fondos y tienen la posibilidad de ejercerlos sin el ciclo fiscal, lo que hace falta es un mayor dinamismo, una mayor cantidad de proyectos para poder ocupar esos recursos que están ahí, pero los recursos están en fideicomisos y el hecho de que este año hubiera una transferencia menor no significa que los estados no tengan los recursos disponibles a través de ese instrumento que no tendría que ser el único", aseguró.





Fuente: Milenio