Sentenciados: Le dan la puñalada por la espalda

(GH)

Éric respira con dificultad. Ya no tiene fuerzas. En medio de la oscuridad y con la tierra hasta el cuello se da cuenta que todo se acabó, nunca volverá a ver a sus padres.



No puede creer que hace unas horas estaba en casa con ellos, seguro, tranquilo, en un día normal, quizá un día de esos intrascendentes que pronto se olvidan, pero que en ese preciso momento era tan valioso como su propia vida.



“¡Auxilio, auxilio!”, grita con un último esfuerzo, pero nadie lo escucha. Autos a toda velocidad pasan por la carretera, tan cerca que él los percibe, pero tan lejos como para que sea imposible que alguien pueda ubicarlo.



Con una mano que logra sacar de la tierra que lo cubre escribe un nombre, una y otra vez: Al menos su asesinato no quedará impune.

Una amistad que se rompe



Éric y Gabriel no sólo eran amigos y compañeros de clase, también los unía la sangre pues eran parientes lejanos, por lo que se conocían desde pequeños.



Después de tener algunas diferencias y distanciarse algunos meses, pese a estar en el mismo salón en el Colegio de Bachilleres de Puerto Peñasco, ambos limaron asperezas para retomar su amistad.



Pero la reconciliación duró muy poco, pues recibió, una tarde de junio de 2015. Gabriel recibe una llamada de otro conocidos de ambos, Andrés, quien acusaba a Éric de propagar un chisme de que ellos dos sostenían una relación sentimental.



Molesto, Gabriel decidió reclamar a su amigo, y aunque éste negó que fuera cierto, se va a golpes sobre él: “Ojalá que estés muerto, eres muy hipócrita, me arrepiento de haberte ayudado a estar en el mismo grupo de la escuela”, le reprochó. Aún así, lo llevó a su casa, no sin antes advertirle que nunca lo perdonaría.



Éric no volvió a saber nada de Gabriel hasta la noche del 14 de julio, alrededor de un mes después de su pelea. El joven de 16 años había salido de su casa para ir a la tienda y a una cuadra ve estacionado el carro de Gabriel, quien estaba adentro con otras dos personas a las que también conocía: Renato y Adrián.



Gabriel baja del carro y le pide disculpas, le confiesa que se ha sentido mal por cómo lo trató y le pide que lo espere para seguir platicando después de que deje a sus amigos. Así lo hace y vuelven a quedar como amigos.



Al día siguiente, Éric le pide permiso a su mamá para ir con su amigo Rubén, cuando recibe un mensaje de Gabriel para avisarle que está afuera de su casa, pues quiere que lo acompañe a ir por dos amigos de su primo: Todo ha vuelto a la normalidad, piensa Éric. Sube al auto y Gabriel le dice que irán rumbo a la carretera a Sonoyta para esperarlos abajo de un anuncio espectacular.



Al llegar al sitio y esperar varios minutos, Éric comienza a sentirse incómodo y le pide a Gabriel que se vayan, pues no es un lugar seguro. “No seas miedoso, no pasa nada”, le contesta de manera despreocupada.



En medio de la nada



Entre la oscuridad aparecen dos personas que rodean el carro. Éric reconoce rápidamente al que está de su lado, es Adrián, quien abre la puerta y le coloca una navaja en las costillas para obligarlo a que se baje del carro y que se suba al asiento de atrás, junto a él. A la par, Gabriel hace lo mismo y los tres quedan en el asiento trasero, mientras Renato, el otro intruso, toma el volante.



Desconcertado, Éric escucha cómo Gabriel les pregunta quiénes son y a dónde los llevan. Él ya tenía claro que eran sus propios amigos, los mismos que vio un día antes.



El auto toma la carretera y conducen por alrededor de media hora en la que nadie habla, trayecto en el que Éric no deja de sentir la punta del arma sobre su costado derecho.



Al detenerse a un lado de la carretera, los tres bajan del auto y Adrián le ordena a Éric hacer lo mismo. Instantes después le colocan una funda de tela en la cabeza. Ya sin poder ver, escucha a Gabriel pedir: “A mí no, por favor”.



Uno detrás de otro, los cuatro cruzan la carretera y se internan en el monte sorteando al menos tres cercos de púas. De repente, Adrián hace que Éric se arrodille y le sujetan las manos con cinta, mientras éste todavía no alcanza a dimensionar lo que está sucediendo. Les cuestiona si la cosa era contra él y Gabriel o sólo contra él, cuando siente cómo la navaja se entierra en su abdomen, seguido por un fuerte golpe en la cabeza.



Ya consciente de la gravedad del ataque que vive, Éric suplica por su vida, finge no saber quiénes son para tratar de convencerlos que no lo maten, incluso les ofrece pedirle dinero a sus padres.



Pero ellos no se detienen, lo tiran al suelo y comienza el brutal ataque: Uno a uno se van turnando para encajarle la navaja en el pecho, el abdomen y la espalda, mientras lo golpean con un palo. Las súplicas de Éric no sirven de nada. “Tiene más vidas que un gato”, dice Adrián, mientras se preguntan sorprendidos cómo es que no ha muerto.



Los agresores comienzan a cavar y le advierten a Éric que serán las tumbas de él y de Gabriel. Al terminar el hoyo, lo agarran de pies y manos y lo avientan boca abajo, aún con el rostro cubierto, le atan los pies con la cinta y comienzan a echar tierra hasta que le cubren el cuerpo. Éric deja de luchar.



Involucrados:

• Gabriel, Adrián y Renato



Lugar:

• Puerto Peñasco, Sonora



Fecha:

• 15 de julio de 2015



Esta narración se desprende de los archivos de autoridades en materia de justicia del Estado de Sonora.