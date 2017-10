Inconsistencias en el relato de mujeres rescatadas en el mar

HONOLULU(AP )

Numerosas inconsistencias en su relato y el hecho de que nunca activaron una baliza de emergencia que hubiera permitido ubicarlas fácilmente plantean dudas acerca de la saga de dos mujeres hawaianas que dijeron que estuvieron perdidas en el mar durante meses a bordo de su velero.



Las náufragas habían contado a The Associated Press que tenían radios, teléfonos por satélite, GPS y otros equipos de emergencia, pero nunca mencionaron una radiobaliza de posición de emergencia o EPIRB.



La evaluación que hizo la Guardia Costera del incidente y entrevistas posteriores con las dos mujeres revelaron que tenían una EPIRB a bordo pero que nunca la encendieron.



Jennifer Appel confirmó en una entrevista el martes que tenían la baliza y que no la usaron porque, según su experiencia, solo debía usarse cuando se está en peligro físico inminente o quedan menos de 24 horas de vida.



"Nuestro casco estaba sólido, nos manteníamos a flote, teníamos comida y agua y una capacidad de maniobra limitada”, dijo Appel en Japón, a donde la Marina de Estados Unidos las trasladó tras ser rescatadas en el mar.



“Todas esas cosas indicaban que no íbamos a morir. Claro que nos iba a llevar más tiempo llegar a donde íbamos”.



Sin embargo, en retrospectiva, Appel dijo que hubo dos ocasiones en las que debería haber activado el dispositivo _ una cuando ella y Tasha Fuiava se alejaron de Hawai entre finales de junio y principios de julio, y otra frente a la isla de Wake el 1 de octubre.



"Aprendí mi lección. Esa fue la mejor oportunidad que tuvimos de conseguir ayuda en el océano”, expresó Appel, aludiendo a la vez en que estuvieron cerca de la isla de Wake.



Antes, Appel y Fuiava habían dicho que estaban a punto de rendirse cuando fueron rescatadas por la marina estadounidense la semana pasada, a miles de millas de distancia de su trayecto inicial.



La EPIRB se comunica con satélites y suministra la ubicación de una embarcación a las autoridades. Es activada manualmente o cuando se sumerge en el agua.



“Si el aparato funcionaba y era encendido, se hubiera sabido muy pronto que esta embarcación tenía problemas”, afirmó el oficial retirado de la Guardia Costera Phillip R. Johnson en una entrevista telefónica desde Washington.



Indicó que el aparato es sólido y confiable, aunque puede no funcionar si las baterías son viejas.



Appel y Fuiava dijeron que tenían seis formas de comunicación y que todas fallaron.



“Algo no encaja aquí”, expresó Johnson. “Nunca oí que todos esos aparatos dejen de funcionar al mismo tiempo”.



Las dos mujeres se conocieron a finales de 2016 y en cuestión de una semana decidieron realizar un viaje juntas. Fuiava nunca antes había navegado. Planearon que les llevaría 18 días llegar a Tahití y luego recorrerían el Pacífico Sur y regresarían a Hawai en octubre.



Partieron el 3 de mayo junto a sus dos perros, que también fueron rescatados.



Las autoridades contradijeron elementos clave del relato de las dos náufragas, que no son consistentes con los reportes sobre el tiempo ni la geografía básica del Océano Pacífico. Las discrepancias plantearon dudas sobre si Appel y su compañera de travesía podrían haber evitado el naufragio.



En su primer día en alta mar, las dos mujeres dijeron haber encontrado una feroz tormenta que zarandeó su embarcación durante tres días, pero los meteorólogos aseguran que en esos días no hubo tormentas fuertes.



Appel afirmó que durante esa tormenta se le cayó su teléfono celular al mar.



"Sabíamos que podíamos hacer frente a la fuerza de la naturaleza, que la embarcación podía resistir los embates de la naturaleza”, dijo Appel, quien se mostró sorprendida de que el servicio meteorológico no tuviese registros de la tormenta.



Aseguró que habían recibido un alerta de la Guardia Costera sobre el temporal.



Las mujeres dijeron asimismo que pensaron en regresar, pero no lo hicieron porque las islas de Maui y Lanai no tienen puertos lo suficientemente profundos como para recibir su embarcación de 15 metros (50 pies). El bote, no obstante, es relativamente pequeño y hubiera podido atracar tranquilamente en ambas islas.



Appel alegó que la embarcación, llamada Sea Nymph, había sido modificada y se le habían agregado seis toneladas de fibra de vidrio al casco para hacerlo más grueso y pesado, y que se había agrandado la quilla, que era de casi tres metros (8,5 pies). Una quilla normal es un poco más corta.



Las navegantes decidieron seguir con su viaje.



Partes del mástil y del equipo comenzaron a fallar dos días después, pero desistieron de ir a una pequeña isla porque “está deshabitada y sus arrecifes no son profundos”, indicó Appel.



Christmas Island, parte de la nación de Kiribati, no obstante, tiene más de 2.000 habitantes y un puerto que recibe barcos comerciales.

Appel admitió que hubieran podido parar allí y tratar de reparar el barco. Pero “por algo Kiribati es conocida como la playa de los naufragios”, acotó.



Decidieron en cambio encaminarse a las islas Cook, a 1.600 kilómetros (1000 millas).

“Confiábamos en que podíamos llegar allí”, dijo Appel.



Otra tormenta inutilizó su motor hacia fines de mayo.



La Guardia Costera hizo contacto con un barco que se identificó como Sea Nymph en junio cerca de Tahití y su capitán dijo que no tenían problemas y que esperaban llegar a tierra a la mañana siguiente.



Eso no sucedió y las mujeres fueron recogidas más de cinco meses después de haber zarpado, 1.448 kilómetros (900 millas) al sudeste de Japón.



Las dos mujeres y sus perros gozaban de buena salud.

El periodista de The Associated Press Ken Moritsugu contribuyó a este despacho desde Naha, Japón.