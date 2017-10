Puerto Rico: FEMA rechaza participación en polémico contrato

WASHINGTON D.C. (AP )

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos dijo el viernes que no tuvo nada que ver con la decisión de otorgar un contrato de 300 millones de dólares para restaurar la dañada red eléctrica de Puerto Rico.



El contrato lo ganó una pequeña empresa de Montana, estado natal del secretario del Interior Ryan Zinke.



En un comunicado, la agencia federal, conocida en inglés por sus siglas FEMA, dijo que si el contrato que ganó Whitefish Energy Holdings indica de alguna manera que fue aprobado por ellos es incorrecto. El contrato, que fue otorgado por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) puertorriqueña, indica que el sistema de servicio público no pagaría gastos no permitidos bajo subvenciones de FEMA, pero también precisa: "El gobierno federal no es socio comercial de este contrato".



FEMA dijo que no ha aprobado ningún pedido de reembolso de la AEE para cubrir reparaciones que se siguen haciendo al sistema eléctrico de la isla tras el paso del huracán María.



La agencia de desastres dijo que su evaluación preliminar denota preocupaciones significativas sobre cómo Whitefish logró el contrato y si es que los precios del contrato son razonables.



La compañía, fundada hace dos años, solo tenía dos empleados a tiempo completo cuando la tormenta tocó tierra el 20 de septiembre. Desde entonces ha contratado a más de 300 trabajadores.



El Departamento del Interior de Estados Unidos ha negado que Zinke, excongresista de Montana, tuviera algo que ver en la asignación del contrato. Zinke conoce al director general de Whitefish, Andy Techmanski, "porque ambos viven en un pueblo pequeño donde todos se conocen", dijo una portavoz. El hijo de Zinke trabajó durante un verano en un lugar de construcción de Whitefish.



Varios comités del Congreso han iniciado investigaciones sobre el contrato.





Los términos de este acuerdo han desatado preguntas tanto de republicanos como demócratas.



La senadora Claire McCaskill, de Missouri, la demócrata de mayor rango en el Comité del Senado sobre Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional, dijo que el contrato de Whitefish "crea todas las interrogantes que te puedas imaginar".



El panel de seguridad nacional realizará una audiencia sobre el tema la próxima semana y dijo que funcionarios deberían de estar prestos para responder preguntas duras, dijo la senadora. Ella agregó que también quiere que el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, que abarca a FEMA, investigue el asunto - la cual se añadiría a la lista de posibles pesquisas.



"Necesitamos respuestas de Whitefish, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y el gobierno federal. Y las necesitamos pronto", puntualizó McCaskill.

La reportera de The Associated Press Danica Coto contribuyó a este despacho desde San Juan, Puerto Rico.