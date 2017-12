Alerta en aeropuerto de Orlando por pistola en equipaje

ORLANDO, Florida(AP )

Un pasajero trató de abordar un avión con una pistola y municiones en su equipaje de mano, causando enormes demoras en los puestos de seguridad del aeropuerto de Orlando justo en los días de mayores viajes por las fiestas decembrinas.



El pasajero llevaba una pistola Ruger y por separado un cartucho con 10 balas calibre .22, dijo a The Associated Press la vocera de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), Sari Koshetz.



Añadió que con esta asciende a 91 el número de armas interceptadas por los guardias en el aeropuerto de Orlando.



El pasajero tenía licencia para portar un arma, dijo a la prensa local la vocera de la policía de Orlando, Michelle Guido. Sin embargo, por ley, está prohibido llevar un arma con municiones a un avión.



Guido dijo que el pasajero será acusado de portar un arma oculta en un lugar restringido.



No fue divulgada de inmediato la identidad del pasajero.



“La mayoría de armas que decomisan nuestros agentes están cargadas”, dijo Koshetz. “Una descarga accidental puede tener resultados trágicos”.



De acuerdo con la TSA, en lo que va del año han sido halladas 505 armas en puntos de control en los principales aeropuertos internacionales de Florida: Tampa, Orlando, Fort Lauderdale-Hollywood, Miami y Jacksonville.



El aeropuerto de Tampa encabeza la lista con 97 armas, seguido por el de Orlando con 91, el de Fort Lauderdale con 72, 52 en el de Miami y 39 en la terminal de Jacksonville.



El año pasado, 3.391 armas de fuego fueron decomisadas en equipaje de mano en los 238 aeropuertos de Estados Unidos, un aumento de 28% respecto de 2015.



El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta encabeza la lista con 198 incidentes, seguido por el Aeropuerto Internacional Fort Worth de Dallas con 128. Las terminales internacionales de Tampa y Orlando tuvieron 79 y 86, respectivamente, por lo que la TSA las considera entre las 10 principales terminales donde se decomisan armas y otros materiales peligrosos.