Militares transgénero fustigan a Trump por veto indefinido

SAN DIEGO, California(AP )

Los militares transgénero que están en servicio activo en las fuerzas de Estados Unidos fustigaron al presidente Donald Trump por haber prorrogado indefinidamente la entrada al ejército de reclutas de esa condición sexual, diciendo que se trata de un retroceso para la lucha por los derechos civiles que promoverá la desigualdad dentro de las fuerzas armadas.



Trump ordenó el viernes al Pentágono que prorrogue de forma indefinida el veto a la entrada de transexuales al ejército, pero dio al Pentágono la autoridad para decidir el futuro de los transgéneros que ya revistan en las fuerzas. Con ello, Trump pareció haber dejado abierta la posibilidad de permitir que algunos de los que ya visten el uniforme sigan haciéndolo.



Sin embargo, las pautas dadas antes por la Casa Blanca contradicen las palabras de Trump, afirmó la capitana del ejército Jennifer Sims. La capitana subrayó que el miércoles el mandatario elogió a los militares por su tolerancia cuando dijo a los veteranos de guerra en Nevada que los uniformados vienen de todas las clases sociales y que están unidos por valores compartidos como el sentido del deber.



Días antes, cuando Trump habló ante miles de soldados en la base conjunta del ejército Myer-Henderson Hall, en Arlington, Virginia, denunció los prejuicios, la intolerancia y el odio después de la violencia que estalló durante una manifestación organizada por supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia.



"Va a crear una situación donde hay una desigualdad completa en cómo son tratados los militares transgénero", añadió Sims, de 28 años, quien está apostada en Alemania y toma píldoras para prepararse para su cirugía de transición.



Ese no es un problema de los militares, afirmó por su parte Elaine Donnelly, presidenta del Centro de Preparación Militar y quien se ha opuesto a que los transgéneros revisten en las fuerzas armadas.



"Las fuerzas armadas no son simplemente otro empleador que brinda igualdad de oportunidades", dijo Donnelly en un comunicado.



Los fondos limitados de los militares, agregó, no deberían ser utilizados "para satisfacer las demandas de los transgénero".



En junio de 2016, el gobierno del entonces presidente Barack Obama cambió la política existente desde hacía años para permitir la presencia de soldados abiertamente transgénero en las fuerzas armadas y fijó julio de 2017 como la fecha tope para decidir si los transexuales podrían entrar al ejército.



En una serie de tuits el 26 de julio, Trump anunció que planeaba poner fin a esa política.



El gobierno "no aceptará ni permitirá que individuos transgénero sirvan de cualquier manera en el ejército de Estados Unidos", tuiteó, alegando que esos cambios implicaban "costos médicos y trastornos tremendos".



Sobre la cuestión del futuro de los transexuales que ya están en las filas del ejército estadounidense, se estima que apenas unos cientos, Trump pareció dejar margen a las excepciones. Un funcionario de la Casa Blanca que informó a la prensa sobre la orden presidencial no dijo si el mandatario permitirá excepciones.



Ese funcionario, que habló bajo la condición reglamentaria de anonimato, dijo que Trump instó al secretario de Defensa, Jim Mattis, a que tenga en cuenta los factores para determinar cómo gestionar estos casos.



Esos factores deben incluir parámetros amplios como "efectividad militar", restricciones presupuestarias y "cohesión de la unidad", además de otros aspectos que el jefe del Pentágono considera "relevantes". No estuvo claro si esto supone que es posible que Mattis llegue a la conclusión de que algunos soldados en esta situación deberían mantener su puesto.



Según el funcionario de la Casa Blanca, el presidente también pidió a Mattis que suspenda el uso de fondos federales para financiar operaciones de reasignación de sexo y medicamentos, excepto en los casos en que sea considerado necesario para proteger la salud de un hombre que ya comenzó su transición.



Trump dio a Mattis seis meses para elaborar una política para los soldados transgéneros, que debe implementarse antes del 23 de marzo de 2018, agregó el funcionario.