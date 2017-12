Mujer atropellada, iba a misa navideña en Long Island

NORTH PATCHOGUE, Nueva York(AP )

Una mujer de 70 años de edad murió atropellada cuando se dirigía a la misa navideña en Long Island, informó la policía.



Barbara Rizzi fue arrollada al cruzar la North Ocean Avenue cuando iba a la iglesia Our Lady of Mount Carmel Church en North Patchogue, dijeron los agentes. El vehículo involucrado era un Nissan del 2016 sedán.



La mujer fue pronunciada muerta al llegar al Brookhaven Memorial Hospital Medical Center en East Patchogue.



No se presentaron cargos contra la mujer de 20 años de edad que manejaba el auto. Ella resultó ilesa.