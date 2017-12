ALBANY, Nueva York(AP )

A partir de 2018, Nueva York se unirá a los estados de California, Nueva Jersey y Rhode Island en exigir a las empresas que den licencia a sus empleados estar con su bebé recién nacido, cuidar a un pariente enfermo o ayudar a los seres queridos durante el despliegue militar de un miembro de la familia.



Las regulaciones estatales que entrarán en vigor el 1 de enero abarcarán a 6,4 millones de trabajadores del sector privado y se aplicarán gradualmente durante cuatro años. Los trabajadores podrán tomar en 2018 hasta ocho semanas libres a la mitad de su salario regular. La prestación aumentará a 12 semanas con dos tercios de la paga en 2021.



Cuando su bebé nazca en marzo, Kim Lyons tendrá una preocupación adicional. El niño necesita cirugía para extirparle dedos adicionales de manos y pies. Al menos tendrá un margen de maniobra laboral gracias a la nueva ley de licencias familiares pagadas de Nueva York, calificada como la más generosa de Estados Unidos.



"Estoy tan agradecida de poder dedicarle más tiempo a mi recién nacido", dijo Lyons, quien vive en Highland, en Hudson Valley. El padre del bebé también tendrá derecho a tiempo libre remunerado.



"Esto va a cambiar la vida, especialmente para los trabajadores de salarios bajos", aseguró Nancy Rankin, de la Sociedad de Servicios Comunitarios, un grupo que aboga por los neoyorquinos de bajos ingresos.



"Esos son los trabajadores que tienen poco o ningún ahorro, están endeudados y que apenas logran arreglárselas. Sufren una verdadera crisis cuando tienen un nuevo hijo o un miembro de la familia enfermo".



El gobernador Andrew Cuomo, quien es demócrata, anunció la legislación de licencias pagadas en su discurso de Estado de 2016. Dijo que lamentó no haber podido pasar más tiempo con su padre moribundo, el ex gobernador Mario Cuomo.



Subrayó que muchas personas no tienen esa opción porque no pueden darse el lujo de tomar tiempo libre del trabajo.