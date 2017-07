Black Panther, Batman y Stranger Things brillan en Comic-Con

SAN DIEGO, California(AP )

De "Black Panther" a Batman, pasando por "Stranger Things", "Blade Runner 2049" y "Ready Player One", la Comic-Con tuvo algo casi para todos los gustos de la cultura pop.



La convención anual terminó el domingo en San Diego y tras cuatro días de conferencias, presentaciones, proyecciones y firmas de autógrafos, estas son las producciones que más causaron revuelo.



BLACK PANTHER: No se estrena hasta el 2019, pero "Black Panther" fue la película que más llamó la atención en la presentación de Marvel. El director Ryan Coogler y los miembros del elenco Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o, Andy Serkis y Danai Gurira estuvieron presentes para estrenar un adelanto.



Boseman, quien debutó como Black Panther el año pasado en "Capitán América: Civil War", dijo que la nueva película lo muestra regresando a su casa en Wakanda tras la muerte de su padre. Nyong'o describió su personaje como una espía que envía sus reportes sobre lo que ocurre en el mundo a esa aislada nación ficticia.



Marvel también presentó algunas escenas de "Thor: Ragnarok", que se estrena en noviembre, y de "Avengers: Infinity War", que llegará el próximo año.



Asimismo, el ejecutivo del estudio Kevin Feige anunció que Michelle Pfeiffer formará parte del elenco de la secuela de "Ant-Man" (“El Hombre Hormiga”), "Ant-Man and the Wasp", que también se estrenará en el 2018.



BATMAN: Hubo mucho Batman en la Comic-Con, desde la confirmación de que Ben Affleck seguirá interpretando el personaje, hasta un gran homenaje al fallecido actor de la serie de "Batman" Adam West.



Affleck refutó rumores de que no haría el papel tras haberle cedido la dirección de "The Batman" al director de "War for the Planet of the Apes" (“El planeta de los simios: La guerra”) Matt Reeves. El actor también compartirá créditos con algunos de sus coestelares de "La Liga de la Justicia", incluyendo a Gal Gadot (Mujer Maravilla), Jason Momoa (Aquaman), Ezra Miller (Flash) y Ray Fisher (Cyborg) mientras presentaban imágenes de la película que llegará a los cines en noviembre.



West fue celebrado por sus fans y colaboradores en un sentido homenaje en el que participaron Kevin Smith, el productor James Tucker, el actor Ralph Garman y la actriz de "Gatúbela" Lee Meriwether. Smith dijo que aprendió de moral gracias al retrato de Batman que hacía West en la serie original de televisión, y Meriwether dijo que estuvo tan impresionada por el actor durante la realización de "Batman: La película" que casi se le olvidó cómo actuar, especialmente durante una escena en un salón de baile donde eran pareja en la pista.



"Todo lo que podía pensar era ‘estoy bailando con Adam West'", dijo. "Probablemente eché a perder una toma, pero después me recuperé”.



STRANGER THINGS: La popular serie de Netflix se apoderó de la sala más grande del Centro de Convenciones de San Diego para presentar un nuevo adelanto de su muy anticipada segunda temporada. El programa, que se desarrolla a comienzos de la década de 1980, sigue un grupo de chicos que tratan de descubrir cómo desapareció misteriosamente uno de sus amigos. En el camino se encuentran a una niña inusual, Eleven, quien tiene poderes telepáticos.



Los creadores de la serie, los hermanos Duffer, estuvieron acompañados por el director Shawn Levy y la estrella Millie Bobby Brown (Eleven), así como otros actores jóvenes del elenco: Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Noah Schnapp.



"Stranger Things" también tuvo presencia en San Diego con una instalación que recordaba el set del programa y una experiencia de realidad virtual que les permitió a los usuarios visitar la casa del chico desaparecido y enfrentar al monstruo que lo aterroriza.



BLADE RUNNER 2049: Harrison Ford dijo en broma que iba a relanzar todos los personajes que lo hicieron famoso. El actor estuvo ahí para presentar imágenes de "Blade Runner 2049", en la que retoma el papel de Rick Deckard. Ford dijo que comprendió mejor a su personaje en la secuela, que se estrena en octubre.

Ford participó en la conferencia de la película junto a Ryan Gosling, su coprotagonista.



"Blade Runner 2049" también tuvo una enorme instalación lejos del Centro de Convenciones donde los fans pudieron experimentar una futurística ciudad de Los Ángeles a través de realidad virtual y la réplica de importantes escenarios con actores que llevaban los vestuarios de la película.



READY PLAYER ONE: Steven Spielberg ha pasado más de dos años adaptando la novela de Ernest Cline "Ready Player One" y el cineasta dijo que se sentía orgulloso de estrenar el adelanto de la película en la sala principal de la Comic-Con.



El actor Tye Sheridan protagoniza la historia sobre un futuro distópico en el que los humanos se refugian en un mundo de realidad virtual.



Para Cline, que Spielberg haga la película basada en su libro representa el cierre de un ciclo. “Aprendí cómo ser un narrador gracias a este hombre”, dijo el autor.



JOHN LEWIS: El representante John Lewis, un ícono de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, encabezó una marcha con unas mil personas en el atestado Centro de Convenciones de San Diego tras una charla acerca de su trilogía de novelas gráficas sobre su participación en las protestas pacíficas durante el movimiento por los derechos civiles en las décadas de 1950 y 1960.



Lewis instó a los múltiples estudiantes que asistieron al centro a que reconozcan que ellos también pueden contribuir a un mundo mejor. Dijo que el reverendo Martin Luther King Jr. lo inspiró a meterse en “problemas, lo que llamo buenos problemas, problemas necesarios”.



"Ahora más que nunca todos necesitamos meternos en problemas”, dijo. “Cuando ven que algo no está bien, que nos es justo, entonces tienen una obligación moral, una misión y un mandato para levantarse, hablar alto, expresarse y meterse en problemas”.