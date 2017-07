Vengadores desatan la locura

SAN DIEGO, California(GH)

Las primeras escenas de la nueva película de “Los Vengadores: Guerra infinita” fueron presentadas durante el panel de Marvel en Comic Con, este sábado.



En las primeras imágenes de esta película programada para estrenarse en mayo del 2018 se puede ver la reunión de todos los superhéroes del universo de Marvel incluyendo a Iron Man, el Hombre Araña, el Capitán América, y hasta los personajes de “Guardianes de la Galaxia”.



El tráiler fue presentado al final del panel por los actores Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo, Chadwick Boseman, quienes representan los personajes de Thor, Loki, Hulk, y Pantera Negra respectivamente.



El panel inició 20 minutos después de lo programado, y uno de los oficiales del evento anunció a los presentes que el atraso se debió a que se trató de meter al mayor número de personas posibles para el panel de Marvel que fue el último programado en Hall H para el 22 de julio.



El panel inició con un video cómico de los actores Paul Rudd y Michael Peña, quienes explicaron cómo surgió cada personaje del universo Marvel.



Como parte de ese video se incluyó a la actriz Michelle Pfeiffer, quien es la nueva actriz que se suma al universo Marvel como parte del reparto de “Ant-Man vs. The Wasp”.



El productor y presidente de Marvel, Kevin Feige fue el primero en salir al escenario de Hall H, y fue galardonado con el Premio Inkpot por parte de los directivos de Comic Con, por llevar los personajes de cómics a la pantalla grande.



Feige presentó a la audiencia de Hall H, las primeras imágenes de “Captain Marvel”, un papel que será representado por Brie Larson.



El escenario fue luego tomado por el reparto de “Thor: Ragnarok” y de “Pantera Negra”, por separado, y cada uno de los repartos presentó escenas exclusivas de estos próximos estrenos de Marvel.



Al detalle

Evento: Comic Con 2017

Panel: “Marvel”

Inició: 17:50 horas

Terminó: 19:00 horas

Algunos de los actores presentes: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo, Chadwick Boseman.

Escenas exclusivas de las películas: “Ant-Man vs. The Wasp”, “Los Vengadores: Guerra Infinita”, “Thor: Ragnarok” y “Pantera Negra”