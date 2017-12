Seis orquestas se alejan de Dutoit tras reportes de agresión

SAN FRANCISCO, California(AP )

Las orquestas sinfónicas de Boston, San Francisco y Sydney cortaron sus lazos con el renombrado director Charles Dutoit. Las orquestas clásicas de Nueva York, Chicago y Cleveland, anunciaron que el director no actuaría en conciertos programados próximamente.



La reacción en el mundo de la música clásica fue rápida, después de que tres cantantes de ópera y una música relataran a The Associated Press explícitas acusaciones de agresión sexual.



Mientras las orquestas sinfónicas de todo el mundo reaccionaban a los detallados relatos empezaron a aparecer nuevas acusaciones sobre la reputación de comportamiento inadecuado que había acumulado Dutoit durante décadas.



Joe Kluger, expresidente de la orquesta de Filadelfia entre 1989 y 2005, dijo a AP que la reputación de que Dutoit era “extremadamente insinuante” fue un factor para que la organización decidiera en dos ocasiones no ofrecerle el puesto de director musical en esos años.



Los rumores sobre el “comportamiento inapropiado de Dutoit con las mujeres eran de dominio público en el negocio de la música clásica”, afirmó. “Recuerdo haber dicho a nuestros empleados que tuvieran cuidado con él e instarles a reportar de inmediato cualquier comportamiento inapropiado”.



Kluger dijo no tener conocimiento de ninguna queja formal presentada por empleadas o músicas contra Dutoit, y que nunca había oído que el director hubiera agredido a mujeres.



Las cuatro mujeres que hablaron con AP dijeron que nunca presentaron quejas formales porque eran jóvenes y Dutoit era el maestro. Suponían que serán ellas, y no él, quienes perderían el empleo.



El artículo de AP publicado el jueves incluía versiones detalladas de las cuatro mujeres, que dijeron que Dutoit las había atacado en situaciones relacionadas con ensayos y actuaciones en cinco ciudades: Chicago, Los Ángeles, Minneapolis, Filadelfia y Saratoga Springs, en Nueva York.



Los incidentes, señalaron, ocurrieron entre 1985 y 2010 en distintos lugares, incluido un auto en movimiento, el vestidor de Dutoit, un elevador y la suite del director en el hotel Four Seasons de Chicago.



Las mujeres, dos de las cuales revelaron sus nombres, dijeron que el director, nacido en Suiza, las sujetó fuertemente, forzó su cuerpo contra el de ellas, a veces metiendo la lengua en sus bocas y en un caso metiendo la mano de una de ellas en el pantalón de él.



Una de las mujeres que habló con AP dijo que Dutoit la había atacado en cuatro ocasiones durante actuaciones con la orquesta de Filadelfia en 2006 y 2010.



Las acusaciones convierten a Dutoit en el segundo miembro destacado del mundo de la música clásica acusado de mala conducta sexual en poco tiempo. La Ópera Metropolitana suspendió este mes al director James Levine cuando aparecieron acusaciones de mala conducta.



La orquesta filarmónica de Londres, donde Dutoit es director artístico y director principal, emitió un comunicado el viernes por la mañana indicando que la institución y el artista habían “decidido de forma conjunta liberarle de sus próximas obligaciones de conciertos con la orquesta en un futuro inmediato”.



En un comunicado, la orquesta dijo que los hechos deben determinarse en un proceso legal. Dutoit, señaló el texto, “debe recibir una oportunidad justa de buscar consejo legal y responder a estas acusaciones”.



Antes de la publicación del artículo de AP, Dutoit no respondió a varios intentos de pedir comentarios a través de la orquesta filarmónica londinense y de su oficina en Montreal.