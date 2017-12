Peligra apertura de puerta en muro fronterizo Tij/SD

SAN DIEGO, California(GH)

La puerta del muro fronterizo que divide a Estados Unidos y México entre Tijuana y San Diego, y que fue abierta en varias ocasiones especiales para conectar físicamente a familias separadas por la deportación, podría no abrirse de nuevo debido a que un criminal utilizó ese medio.



De acuerdo a documentos de la Corte Federal, Brian Houston, quien se casó en una boda sorpresa con Evelia Reyes, el 18 de noviembre pasado en el Parque Binacional de la Amistad, se declaró culpable de tres cargos federales en Estados Unidos por el tráfico de drogas.



“La Patrulla Fronteriza no tenía conocimiento previo sobre la boda que se celebró el 18 de noviembre en la frontera en Imperial Beach.



La petición de permiso era para abrir la puerta durante la celebración del día internacional de los niños”, dijo el vocero de la Patrulla Fronteriza, Eduardo Olmos, en un comunicado.



La llamada “puerta de la esperanza” se ha abierto temporalmente en seis ocasiones a través de una colaboración entre Ángeles de la Frontera y la Patrulla Fronteriza.



El director y fundador del organismo civil, Enrique Morones, dijo en otro comunicado que invitan a familias a participar en el evento para reunirse con sus seres queridos, y que se les explica con anticipación que sus antecedentes serán revisados por las autoridades federales de Estados Unidos, pero no por ellos.



“Brian y Evelia tuvieron una boda sorpresa, y nos sorprendió cuando nos enteramos de la seria situación criminal de Brian Houston, esta semana. Su situación está en contra de lo que Ángeles de la Frontera representa”, dijo Morones.



De acuerdo a las autoridades federales, la apertura de la puerta se realiza por petición y patrocinio de Ángeles de la Frontera debido a una colaboración con esa organización y Morones.



“La boda sorpresa levantó sospechas en los agentes. Como resultado, se realizaron revisiones de antecedentes luego de la ceremonia que revelaron que Houston tenía un arresto por tráfico de drogas. Este evento no autorizado ha puesto en peligro futuros eventos y la continuación de la apertura de la puerta”, dijo Olmos.



Houston se declaró culpable por traficar a Estados Unidos más de 50 kilos de droga incluyendo cocaína, metanfetamina y heroína en el pasado mes de febrero.



Según la queja formal contra Houston, el residente de San Diego será sentenciado el próximo enero por los cargos en su contra.