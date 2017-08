Mexicano deportado busca ayuda de juez criticado por Trump

SAN DIEGO, California(AP )

Los abogados de un mexicano que estaba protegido de deportación por un programa federal tratarán el martes de persuadir a un juez que ha sido criticado por el presidente Donald Trump de que el gobierno expulsó arbitrariamente a su defendido de Estados Unidos.



Juan Manuel Montes, de 23 años, es el primer caso conocido de una persona acogida al programa conocido como DACA en ser deportado por Trump, de acuerdo con sus partidarios. El programa fue promulgado por el gobierno de Barack Obama para proteger de deportación a inmigrantes traídos ilegalmente al país de niños.



El gobierno dice que Montes dejó el país voluntariamente, lo que le hizo perder su status protegido.



El juez federal Gonzalo Curiel escuchará los argumentos de ambas partes el martes, casi cinco meses después que aprobó un arreglo por el que Trump tiene que pagar 25 millones de dólares para resolver demandas que le acusan de fraude en la ahora cerrada Universidad Trump. En su campaña presidencial el año pasado, Trump dijo que la herencia mexicana del juez, nacido en Indiana, le impedía ser imparcial.



El gobierno ha aprobado casi 1,8 millones de permisos bajo DACA, incluyendo renovaciones, desde la introducción del programa en el 2012. El gobierno de Trump ha enviado mensajes contradictorios sobre el programa, permitiendo que continúe pero diciendo que su suerte no ha sido decidida.



El caso de Montes no lidiará con la legalidad ni los méritos del programa, sino con la disputa sobre lo sucedido la noche del 18 de febrero.



Montes dice que acababa de finalizar una cena con un amigo y buscaba regresar a su casa en la ciudad fronteriza de Calexico, California, cuando un agente estadounidense lo detuvo y Montes no tenía consigo identificación: Dice que los agentes lo interrogaron durante horas antes de forzarle a irse a México sin documentos.



Ambas partes coinciden en lo sucedido después: Montes trató de regresar a Estados Unidos la noche siguiente trepando una cerca fronteriza en Calexico, pero fue capturado por la patrulla fronteriza y devuelto a México.



Montes, que vino a Estados Unidos cuando tenía 9 años, quedó protegido por DACA en el 2014 y renovó su status por dos años en el 2016.