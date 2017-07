Resalta a BC serie 'Fear the Walking Dead'

SAN DIEGO, California(GH)

Las diferentes ciudades que forman parte de Baja California fueron parte de la historia en la nueva temporada de Fear The Walking Dead.



“Tenemos a Tijuana que la usamos como fondo, filmamos escenas en Mexicali, Tecate, y en nuestra locación principal que fue en Baja Studios, y estos lugares nos dieron mucho en cuanto a la narrativa de la historia”, comentó el productor de la serie, Dave Erickson, durante un panel realizado en Hall H, este viernes, como parte de la edición 48 de Comic Con.



“En esta nueva temporada pudimos jugar más con la frontera de como serían las comunidades en una apocalipsis”, agregó Erickson.

Esta serie del canal AMC, se estrenó en agosto del 2015 y trata de un mundo en la apocalipsis, como parte de un programa precuela a “Walking Dead”.



La historia del programa inició en Los Ángeles, donde se filmó la primera temporada, y se movió hacia esta frontera para su segunda y tercera temporada.



El director y los actores principales de la serie se han presentado por tres ocasiones en el icónico Hall H durante la convención de Comic Con en San Diego, por los últimos tres años para promover este programa que trata de un mundo en la apocalipsis.



Los actores que regresaron a Hall H este año fueron Kim Dickens, Alycia Debnam Carey, Frank Dillane, Mercedes Masohn, y Colman Domingo, y los nuevos artistas que recientemente se incorporaron a este programa y estuvieron presentes el viernes fueron Daniel Sharman, Sam Underwood y Dayton Callie.



Uno de los personajes principales que faltó en el panel fue el originario de Panamá, Rubén Blades, quien emitió un mensaje a sus fanáticos a través de las grandes pantallas de Hall H.



Blades mencionó que estaba en España como parte de una gira musical pero que deseaba estar presente para agradecer a los seguidores del programa por aceptar a su personaje llamado Daniel Salazar.



“Fear The Walking Dead”, se encuentra en un intermedio de su tercera temporada, y está programada para ser resumida el próximo 10 de septiembre.



Los presentes en Hall H pudieron ver un avance de lo que se espera en los futuros episodios.



Al detalle

Evento: Comic Con 2017

Panel: “Fear The Walking Dead”

Duración: 60 minutos

Actores presentes: Kim Dickens, Alycia Debnam Carey, Frank Dillane, Mercedes Masohn, Colman Domingo, Daniel Sharman, Sam Underwood y Dayton Callie.