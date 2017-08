Peso escasea en casas de cambio de SY

SAN YSIDRO, California(GH)

Las casas de cambio de San Ysidro tuvieron una escasez inusual de pesos durante esta semana.



El lunes y martes no contaron con el suministro de pesos de los bancos de México, lo que provocó escasez en las más de 15 casas de cambio que operan en el área de San Ysidro.



"No nos explicaron porque no tenían pesos, solo no nos trajeron, eso es algo inusual, sobre todo porque fueron dos días", comentó la encargada de una casa de cambio en San Ysidro.



Para evitar que las casas de cambio se quedarán sin pesos, a los clientes se les puso un límite en su cambio de dólares a pesos.



"Tuvimos que poner un límite del cambio de dólar a pesos porque sino nos alcanza y tendríamos que cerrar. No tuvimos que cerrar esta vez, pero si nos afecta la falta de pesos", señaló la encargada de la sucursal.



Los límites eran diferentes en cada casa de cambio, pero una sucursal a los clientes sólo se les podía cambiar hasta 50 dólares a pesos.



Uno de los empleados de otra casa de cambio en San Ysidro explicó que la mayoría de las sucursales reciben los pesos del mismo surtidor, lo que provocó que se tuviera la escasez de la moneda nacional en casi todo el área.



Este miércoles ya no se reportaron problemas con el surtido de pesos.