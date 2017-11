Presidente del INE ofrece conferencia sobre elecciones en 2018 en La Jolla

SAN DIEGO, California(GH)

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova ofreció una conferencia sobre las elecciones del 2018, en las instalaciones del Instituto de las Américas en La Jolla.



“La inseguridad no ha sido un problema en estas elecciones hasta el momento, aunque eso no quiere decir que no vaya a ser un problema en el futuro”, dijo durante su ponencia ante una audiencia de aproximadamente 50 personas incluyendo líderes de la región y estudiantes universitarios.



La visita de Córdova marca el arranque de una serie de pláticas y conferencias sobre las elecciones de México del 2018, que se realizarán durante los próximos meses en el Centro de Estudios de Estados Unidos-México de la Universidad de California en San Diego (UCSD, por sus siglas en inglés).