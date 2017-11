Michelle Obama recomienda mesura con los tuits

CHICAGO,Illinois(AP )

La ex primera dama de Estados Unidos Michelle Obama recomendó a los jóvenes emplear mesura a la hora de tuitear pues los mensajes en las redes sociales pueden ofender.



Durante una conferencia de grupos juveniles el miércoles, la ex primera dama aconsejó: "No tuiteen lo primero que se les ocurre" porque "las ocurrencias iniciales muchas veces no merecen ser publicadas".



Los comentarios arrancaron risas entre el público del evento, patrocinado por la Fundación Obama, pero la ex primera dama aseguró que "no estoy hablando de nadie en particular".



Añadió que cuando los jóvenes tuitean necesitan ponderar el contenido de su mensaje y cuidar la gramática y ortografía.



El expresidente Barack Obama dio el discurso de clausura, afirmando que se sintió inspirado por lo que escuchó en el evento.



Entre otros ponentes estaban el príncipe Enrique de Inglaterra, el rapero Common y el escritor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda.