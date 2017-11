Allegado a Trump retira su postulación a cargo ministerial

WASHINGTON D.C. (AP )

Un ex funcionario de la campaña Trump retiró el jueves su postulación a un cargo en la secretaría de Agricultura al quedar implicado en la investigación de la injerencia rusa que conduce el fiscal especial Robert Mueller.



Sam Clovis dijo en una carta el presidente Donald Trump: "No quiero ser una distracción o una influencia negativa". Mencionó los "ataques implacables a usted y su equipo" que "parecen ser un deporte sangriento".



Se han puesto en duda las aptitudes de Clovis para ocupar el principal cargo científico en Agricultura, desde que se declaró un escéptico del cambio climático.



Los republicanos se aprestaban a realizar audiencias sobre su nominación la semana próxima, pero días atrás se reveló que Clovis tuvo comunicaciones con George Papadopoulos, quien confesó que le mintió al FBI acerca de sus contactos con intermediarios rusos.



En su carta, Clovis dijo que dado el clima político reinante en Washington, es "imposible que se me considere de manera equilibrada y justa para este cargo".



"Los ataques implacables a usted y su equipo parecen ser un deporte sangriento que se intensifica día a día", escribió Clovis. "Puesto que estoy concentrado en su éxito y el éxito de este gobierno, no quiero ser una distracción o una influencia negativa, sobre todo cuando quedan cosas tan importantes por hacer para el pueblo estadounidense".



La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que "respetamos la decisión del señor Clovis de retirar su postulación".

Clovis era profesor de economía en el Morningside College de Sioux City, Iowa, cuando se sumó a la campaña de Trump.



El cargo para el que estaba postulado, con un presupuesto de casi 3.000 millones de dólares, subsidia investigaciones y otorga becas. También fija las prioridades del departamento en materia de investigación y vela por la integridad de ésta.