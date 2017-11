Trump pide medidas migratorias más rígidas tras ataque

WASHINGTON D.C. (AP )

El presidente Donald Trump afirmó el miércoles que “detendremos esta locura” al pedir medidas inmigratorias más rígidas y “basadas en los méritos” tras el ataque con una camioneta en Nueva York que dejó ocho muertos y 11 heridos.



Trump tuiteó que el conductor “entró a nuestro país mediante lo que se llama el ‘Programa de Diversidad de Lotería de Visas’, una ocurrencia de Chuck Schumer”, en referencia al senador demócrata.



Las autoridades dijeron que el agresor es un inmigrante uzbeko que entró legalmente a Estados Unidos en 2010. No han dicho si lo hizo a través de ese programa, que beneficia a inmigrantes provenientes de países con una tasa baja de emigración hacia Estados Unidos.



En otro tuit, Trump escribió: “Luchamos duro por inmigración ‘basada en méritos’, no más Loterías Demócratas. Debemos ser MUCHO MÁS duros (y vivos)”. Trump ha respaldado proyectos de ley que limitan la inmigración legal y viran hacia un sistema que privilegia el mérito y la capacitación sobre los lazos familiares.



El martes por la noche, Trump dijo en un comunicado que ha ordenado al Departamento de Seguridad Nacional “ajustar nuestro “Programa de Revisión Extrema”. Esta política de Trump implica medidas de investigación para identificar a quienes pudieran tener simpatías extremistas o significar un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos.



El programa de diversidad otorga hasta 50.000 visas anualmente mediante sorteo. Los solicitantes deben poseer diploma de educación secundaria o experiencia laboral. Fue parte de un proyecto bipartidista patrocinado por el senador Ted Kennedy y sancionado por el entonces presidente George H.W. Bush en 1990.



El senador demócrata Chuck Schumer, que entonces era representante por Nueva York, propuso un programa para “diversidad de inmigrantes” en un proyecto que presentó ese año.



Schumer dijo en un comunicado el miércoles que “siempre he creído y sigo creyendo que la inmigración beneficia a Estados Unidos”. Añadió que el presidente está “politizando y dividiendo a Estados Unidos, como siempre parece hacer en momentos de tragedia nacional”.



La Casa Blanca no respondió de inmediato a preguntas sobre los tuits del presidente. Trump citó el programa noticioso "Fox and Friends" en Twitter al tiempo que atacó a Schumer y la lotería de visas el miércoles. Añadió que “detendremos esta locura”.



En el recinto del Senado el miércoles, Schumer comparó la reacción de Trump con la que tuvo el presidente George. W. Bush luego de los ataques del 9 de septiembre de 2001.



“Presidente Trump, demuestre que es un líder”, dijo Schumer. “El contraste entre las medidas del presidente Bush después del 11/Sep y las medidas del presidente Trump esta mañana no podría ser más agudo”.



Dijo que Trump propuso reducir los fondos para la lucha contra el terrorismo en su proyecto de presupuesto más reciente.



“Le pido al presidente que anule inmediatamente los recortes que ha propuesto a estos fondos antiterroristas vitales”, dijo Schumer.



El senador republicano Jeff Flake tuiteó que era injusto atribuir el programa de diversidad de visas a Schumer. El legislador, uno de los principales adversarios republicanos de Trump, dijo que Schumer fue miembro del grupo de ocho senadores de ambos partidos que propuso eliminar el programa como parte de un proyecto bipartidista para reformar el sistema de inmigración.



Flake, que fue miembro de ese grupo apodado la “Pandilla de los Ocho”, dijo: “Yo lo sé. Estuve ahí”. El proyecto fue aprobado por el Senado en 2013, pero rechazado por la cámara baja.



El senador republicano anunció recientemente que no se presentará a reelección en 2018, pero dijo que no callará ante las medidas y la conducta de Trump.