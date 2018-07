Ex vegana contra ''El mito de la veganía''

MASSACHUSETTS, EU(GH)

Si te refieres a Lierre Keith, sus argumentos ya han sido contestados desde que salió su libro en 2009. Fue sencillo, porque no aportó datos que avalaran sus creencias, ni del tipo de dieta vegana que siguió durante 20 años, ni de sus enfermedades. https://t.co/sEwgiFbUge — NoReirseDeRivera (@20axes) 8 de julio de 2018

El mito vegetariano es una buena colección de mezcla de churras y merinas.

Sobre todo empezando con la de equiparación de: "como la agricultura impacta, los vegetales son impactantes".

Mejor empecemos a valorar recursos en conjunto:https://t.co/aTzNa36erL — Aitor Sánchez García (@Midietacojea) 4 de julio de 2018

“Para que unos vivan, otros deben morir”. Con dicha máxima Lierre Keith decidió concluir 20 años de veganismo. Coleccionó sus experiencias para elaborar la publicación que tituló El mito vegetariano (Capitán Swing, 2018; The Vegetarian Myth, PM Press, 2009), escritos en los que trata derrumbar los principales argumentos del veganismo y vegetarianismo, ya que para ella, no acarrea dietas más saludables, ni se salva al planeta, o reduce hambrunas; adempas de afirmar que la ética exigida no corresponde a la humanidad.Por ello también se cita al final de la introducción de dicho libro que reza: “Estoy dispuesta a suplicar” para que quienes lean el libro abandonen el veganismo o vegetarianismo si lo siguen y, si no, ni se les ocurra seguirlo.Entre 1980 y 2000 Keith sostuvo su dieta vegana; mas a los dos años de llevarla empezó a tener problemas de salud sumamente graves. Derivando en una enfermedad degenerativa de las articulaciones; con síntomas como depresión, agotamiento, retirada de la regla, piel tan seca que le dolía mover las rodillas y los codos.No obstante el debate dicta ¿Es culpa de la dieta vegana?. Incluso la dieta omnívora podría desencadenar enfermedades, no así cualquier que sea la dieta, incluyendo la vegana, mientras sea bien planificada no traerá complicaciones. Como argumenta el nutricionista Aitor Sánchez García acerca de la actualidad de dietas basadas en vegetales.Sin embargo, el veganismo se dirige más allá de ser una dieta, pues gran parte de la ideología se sustenta de la ética que desaprueba actos como explotación, la muerte y el consumo de animales no humanos en todas las esferas de la vida: desde los productos cosméticos y de higiene y hasta la ropa. Como bien resume Lierre “La palabra vegetariano no solo define lo que uno come o en lo que cree. Define quién es, y es una identidad totalitaria”.