¿Necesitas un crédito? Construye un buen historial

Construir un buen historial crediticio es fundamental para poder obtener créditos o préstamos personales con condiciones razonables a través de instituciones financieras serias.“Las personas con mal historial suelen recurrir a particulares o empresas que, en el mejor de los casos, cobran tasas altísimas”, dijo Pedro Coronado, jefe del área de crédito de yotepresto.com , plataforma online de préstamos personales.Lamentablemente, destacó, en los casos más desafortunados, la gente con mal historial es víctima de estafadores, quienes solicitan enganches o anticipos para agilizar el trámite de un crédito que nunca entregan.Para construir un buen historial, Coronado comparte las siguientes recomendaciones:1. Paga a tiempo tus servicios de telefonía celular y de cable¿Sabías que los pagos o impagos de servicios como telefonía celular y cable también se reportan en Buró de Crédito? Si no lo sabías y te has estado atrasando, vale la pena que comiences a ponerte al corriente, ¡toma nota!2. Paga a tiempo tus créditosQuizá sea obvio, pero no está de más recordar que pagar a tiempo tus créditos es otro factor fundamental para construir un buen historial. Ya sea de tarjetas, automotriz, personal, hipotecario o de nómina, es indispensable que no te atrases.3. Monitorea tus consultasAlgunas personas no son cuidadosas y comparten su información personal, con la cual es posible que un tercero intente pedir un préstamo o crédito a nombre de la víctima. Por lo tanto, procura supervisar periódicamente tu reporte crediticio.4. Consigue un créditoSí, leíste bien, para construir un buen historial, el primer paso es conseguir un crédito. La alternativa más común es sacar una tarjeta de crédito. Si nunca has tenido un plástico, es probable que te ofrezcan tarjetas con tasas elevadas, así que utilízala de manera razonable.5. Evita tener muchos créditos activosEl número de créditos activos es directamente proporcional al índice de endeudamiento de una persona. Obviamente, si este índice es mayor, la capacidad de pago disminuye. Todo esto se traduce en una calificación más baja en Buró de Crédito, ¡tómalo en cuenta!Sobre yotepresto.comA través de una plataforma online, la empresa conecta directamente a personas que necesitan un crédito personal con personas dispuestas a prestarles, de manera colectiva, el dinero que necesitan con una tasa de interés previamente acordada.La empresa ofrece préstamos personales de 10 mil a 300 mil pesos, con tasas de 5.9 a 25.9 por ciento y no exige enganches, anticipos, avales ni garantías. Los requisitos son tener buen historial, comprobantes de ingresos y una cuenta bancaria a tu nombre.Si quieres más información, visita www.yotepresto.com o envía un correo a info@yotepresto.com.