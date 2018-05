TIJUANA, Baja California(GH)

¿Te han ganado los nervios en el examen de admisión? Pasaste toda la noche estudiando; horas enteras frente a la computadora repasando y preparando guías; te sientes listo(a) para confrontar la prueba… llega la mañana de tu examen y como por arte de magia ¡PUM! Olvidaste todo aquello que estudiaste, tus guías desaparecieron de tu mente y te quedas completamente en blanco...







¿Te ha pasado? ¿Has llegado a sentir como tu mente se “bloquea” durante un examen? ¿Tu corazón se acelera e incluso te cuesta trabajo respirar?...



La mayoría de nosotros hemos experimentado mucha ansiedad al momento de tomar un examen, pero ¿qué podemos hacer para manejar esos famosos “nervios”?



¿Cómo no ponerse nervioso durante un examen de admisión?

Empiezo por decir que sentir un poco de nervios antes de un examen es completamente normal, sin embargo, si no sabemos manejarlos adecuadamente, pueden jugar en nuestra contra, limitando nuestra capacidad de razonamiento y de memoria en comparación a cuando estamos tranquilos.





¿Cómo controlar los nervios en un examen de admisión?

Aquí te van los 5 tips para controlar los nervios en el examen de admisión:



Día de relajación previo al examen (Tips de relajación antes de un examen)



¡¿Qué?! Pero si ese es el día en que más estudio… Pues no. Lo ideal es no saturar tu mente un día antes del examen de admisión, esperando repasar aquello que has aprendido durante meses. Dedica este día a realizar alguna actividad que te relaje y disfrutes para que puedas descansar por la noche (si disfrutas ver películas, evita las de terror o suspenso, ya que pueden aumentar tu ansiedad).



OJO: Es por esto que es fundamental prepararte desde meses antes, si no has estudiado NADA para el examen de admisión solo puedes rezar por un milagro 



Prepara lo que llevarás con tiempo



Esto implica que acomodes tus herramientas para hacer el examen de admisión e incluso la ropa que te pondrás, para que no estés a último minuto resolviendo algo que pudiste hacer con tiempo, ya que esto generaría más ansiedad en ti y puede afectarte al momento de hacer el examen. Esto incluye, identificar qué desayunarás (evitando comidas con mucho azúcar) y a qué hora debes de salir de casa para llegar a tiempo (pensando en el tráfico que puedes llegar a encontrar camino a tu examen)



Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y comentarte que debes prepararte mentalmente pero no debes de olvidar los materiales que necesitas ese día, y me refiero a los documentos que necesitas llevar y por su puesto conocer todo el procedimiento previo al examen de admisión, no le agregues estrés a tu examen y apunta todo lo que necesitas.







Entrena a tu mente para pensar positivo



Lo que sucede es que muchas veces, nos autosaboteamos durante el examen. No es falta de conocimiento, o que el contenido sea realmente complicado, sino que nuestros pensamientos son muy pesimistas y nos limitan. Así que, entrena a tu mente de pensar frases o imágenes positivas, enfocándote en el éxito y confiando en ti mismo(a).





No pongas demasiada atención a lo que otros hacen, mejor enfócate en tu propio examen de admisión y respira profundamente.



Lee con cuidado y ¡empieza!



Al querer terminar rápido con este “sufrimiento” no nos tomamos el tiempo de leer con cuidado las instrucciones antes de empezar a contestar y podemos pasar por alto algo importante. Así que tómate tu tiempo de leer con atención cada reactivo y asigna mentalmente la cantidad de tiempo que puede tomarte cada sección para que calcules el ritmo que debes seguir.



Pero, también sucede que ver el examen en blanco puede incrementar tu ansiedad. Entonces, después de haber leído con cuidado, sumérgete a responder las preguntas. Puedes buscar algunos reactivos que te sean más sencillos para aumentar tu confianza y ritmo.



Estudia con tiempo



Es lo más obvio, pero no está de más repetirlo. Es un examen muy importante para tu futuro que no deberías de dejarlo al último. Un poco de estrés también es bueno ya que te mantiene despierto(a) y alerta. Identificar qué causa tu ansiedad te ayudará a disminuirla.



Sigue estos 5 tips para manejar los nervios en el examen de admisión y recuerda siempre respirar, respirar y respirar...



¡Éxito en tu examen!