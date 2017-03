¿Alguna vez te habías preguntado si existe vida en otros planetas? Recientemente, la NASA comunicó que encontraron siete planetas que, probablemente, tienen vida. El astrónomo Michael Gillon mencionó que estos astros poseen un tamaño parecido al del planeta Tierra.El descubrimiento surgió ya que al investigar la estrella TRAPPIST-1, una enana blanca, los científicos captaron estos siete objetos que giraban entorno a ella. El lugar en el que se encuentra ubicado este sistema solar contiene todas las características que permiten el desarrollo de la vida.Esto significa que allá afuera existen planetas que pueden desarrollar vida al igual a como lo hizo la Tierra. Si bien, hasta ahora no se ha confirmado si existe o no vida inteligente en los planetas de TRAPPIST-1, su parecido físico con la Tierra hace pensar a los astrónomos que así es.Este hallazgo puede ser el más genial de todo el año. Ya que, desde que el primer hombre viajó a la Luna, los humanos tienen cada día más curiosidad por conocer si hay alguien más en el espacio. Con este descubrimiento se podría asegurar que la Tierra no es el único planeta con vida en el universo.FUENTEwww.infobae.com