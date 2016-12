Lesionan a tres y matan a uno la noche de este viernes

TIJUANA, Baja California(GH)

Durante la tarde y noche del viernes, en hechos distintos, tres hombres fueron lesionados con arma de fuego, entre ellos un presunto ex policía, y otro hombre fue asesinado.



De acuerdo a información obtenida por FRONTERA, alrededor de las 15:14 horas se reportó que un hombre había sido baleado en la carretera libre a Tecate en la colonia Ojo de Agua.



Tendido en la vía pública, a la altura del fraccionamiento Los Girasoles, se encontró a la víctima, quien tenía varios impactos de bala en el pecho, fue trasladado al Hospital General y se encuentra en estado crítico.



Al parecer los responsables huyeron a bordo de un pick up color blanco.



A las 19:38 horas se reportó otro lesionado en la calle Del niño, colonia Margarita Residencial, también sobre la carretera libre Tijuana a Tecate.



La víctima, un hombre, fue llevado a una clínica por particulares, quienes lo trasladaron a bordo de una camioneta blanca.



Prácticamente al mismo tiempo, un hombre ejecutado a tiros cuando se encontraba a bordo de una automóvil, en el bulevar Casuarinas en el fraccionamiento Riveras del Bosque.



Testigos reportaron que los responsables se dieron a la fuga a bordo de un automóvil tipo sedan color negro.



El último caso se reportó a las 20:31 horas, en donde un hombre fue lesionado con un arma de fuego en la calle Ignacio Altamirano de la colonia Las Torres, a unas cuadras de una tienda.



Se informó de manera extraoficial que el lesionado es un ex policía, quien fue trasladado al Hospital General, su estado de salud es grave.