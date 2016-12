SSPM pondrá a los policías bajo la lupa

TIJUANA, Baja California(GH)

A través del sistema CompStat, el reforzamiento del área de Asuntos Internos y una depuración policiaca se buscará hacer más eficiente la operatividad de los oficiales de la Policía Municipal.



En una entrevista exclusiva con FRONTERA, Marco Antonio Sotomayor Amezcua, secretario de Seguridad Pública Municipal, dio a conocer su estrategia para los próximos tres años.



Aunque reconoció que se debe atender de manera inmediata el aumento de homicidios y robos, se debe continuar con la coordinación con las demás instituciones de seguridad y justicia.



A mediano plazo, añadió, se buscará utilizar el mismo sistema de medición que han utilizado las policías de ciudades importantes de Estados Unidos como Nueva York y Los Ángeles.



“El policía tiene que saber qué es lo que voy a pedir que haga, si se aumentó en su sector el robo de vehículo, yo le voy pedir que esté ahí y al final que dé el resultado”, dijo el titula de la SSPM.



También destacó que será muy importante continuar con la depuración de la Policía Municipal, porque a pesar que hay oficiales excepcionales, también hay policías que no cumplen con los requisitos de permanencia.



Además indicó que fortalecerán la oficina de Asuntos Internos para analizar el proceder de los agentes, aunque afirmó que se apoyará al policía que cumpla con su trabajo.



En las pasadas administraciones municipales, los encargados de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal no terminan los tres años, ¿qué le indica a usted como nuevo secretario?



El tema de la seguridad es complejo y sobre todo en una ciudad como Tijuana. Desde la Secretaría de Seguridad Pública Municipal el objetivo siempre es dar las condiciones para que las personas estén seguras, que se puedan desempeñar en su vida cotidiana de manera tranquila, es decir disminuir los delitos, en este caso cómo disminuir los homicidios, cómo disminuir los robos.



Sin embargo, es un tema tan complejo que a veces no se logra, y no se logra porque la Policía Municipal tiene parte de la responsabilidad, recordemos que es la policía preventiva. Pero esa responsabilidad es compartida con otras instancias, sin embargo, quien es la cara de la seguridad es el secretario. Es entendible, al final la ciudadanía busca que se den resultados y si no se dan, pues quien sea el secretario tal vez dure en el cargo menos de los tres años, esa parte yo la entiendo.



Yo estoy seguro que la clave es trabajar en coordinación con las demás instancias policiacas, con el Ejército. Estoy seguro que vamos a lograr los resultados que los tijuanenses merecen y exigen.



¿Cómo recibió a la Secretaría, en cuestión de personal, de recursos, infraestructura?



Yo creo que la Secretaría en los últimos diez años ha mejorado su infraestructura, ha incrementado el número de unidades, sin embargo, lo que yo veo complicado, y es un área de oportunidad, es que el número de elementos no ha crecido. Algunos de los elementos estaban en funciones administrativas y estamos en el proceso de canalizarlos a los distritos policiacos para la policía activa. El número oficial es de 2 mil 200 policías, cuando en la realidad son mil 500 en la calle. La recomendación de la ONU es de tener 300 elementos por 100 mil habitantes, estamos hablando que más o menos estamos en la mitad de los elementos que necesitamos. Entonces ese es un tema que se tiene que trabajar, es difícil porque no hay el recurso necesario para poder contratar, pero por otro lado también tenemos la complicación del proceso de reclutamiento, que es bueno y lo apoyamos.



¿Cuál ha sido la respuesta de los jefes de distrito cunado escuchan cambios en el plan, que implica un mayor control de sus funciones?



La Policía Municipal, en su gran mayoría, tiene elementos que son disciplinados y los elementos se adaptan a los cambios, a las nuevas estrategias. Así como decimos que no vamos a tener tolerancia para actos de corrupción, también les damos la mano, es decir, queremos apoyar a los policías.



Desde el inicio al cuadro de mandos les hicimos saber que no íbamos a tolerar actos de corrupción, que lo consideramos una deslealtad y que es ilegal y que vamos a actuar en consecuencia. El cuadro de mandos que tenemos actualmente todo está certificado en Control y Confianza. De alguna manera ellos ya trabajaban la medición del desempeño, pero desagregada y no completa.



En este año hubo policías asesinados, incluso en cumplimento de su deber, ¿cómo ve esa situación y qué estrategias se están tomando para evitarlos?



Los policías ya tienen preparación, porque recordemos que desde hace unos años todos los elementos pasan por el curso inicial, que está obligado por Ley. Pero además de eso, hay elementos que tienen 30 años en la corporación y la academia que tomaron cuando ellos iniciaron su carrera era una academia que no reunía los requisitos actuales.



Entonces el Estado con la Federación acordó tener un curso de nivelación, entonces estos elementos han sido recapacitados. Luego está el sistema de desarrollo policial, que establece que todos los elementos deben tener un mínimo de tiempo de capacitación. Además todos los elementos tienen cuando menos un arma larga y un arma corta, todos los elementos tienen chalecos antibalas, o sea esa parte no es tanto el problema.



¿La experiencia de haber trabajado en el C-4 le va a ayudar a replantear la estrategia de seguridad en Tijuana?



Sí, pues a mí me tocó trabajar desde que se inauguró el C-4 en 2001 y estuve en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal 15 años, de los cuales los últimos tres fui subsecretario. El C-4 vino a contribuir mucho porque se empezó a crear una cultura de conformación de información, de bases de datos, de análisis, de explotación, de medida, digo además del esquema de comunicación entre las corporaciones. Esto nos ayuda mucho en lo que estamos queriendo lograr en la corporación.



Por eso queremos adoptar un modelo exitoso internacional, que ya tenga estándares y que podamos capacitar a los policías en cómo analizar la información, cómo explotarla. A veces parece que es más difícil de lo que verdaderamente es y la verdad no lo es, es nada más saber qué sucede y saber cómo lo vas a atender, cómo vas a lograr los resultados.



La otra parte importante, en los últimos años, ya como subsecretario, fue la prevención, en donde vi ya de cerca cómo sí da resultado. Y si nos vamos hacia atrás, tuve la posibilidad de trabajar tres años en Asuntos Internos de la Policía Municipal, entonces fue una alianza entre la Sindicatura y la Policía Municipal. Me di cuenta que es muy importante el área de Asuntos Internos, porque más que ir con la intención de sancionar a los policías, es con la presencia inhibir, o sea que se sepa que estamos acompañando a los policías, pero cuando detectemos algo se va a actuar en consecuencia.



¿Sobre este nuevo modelo que quieren aplicar aquí, cuando ya tengan bases de información, se las van a compartir con las demás instituciones de seguridad y justicia?



La verdad que una de las fortalezas que tenemos como Secretaría, o como encontramos la situación de coordinación, sí hay un esquema establecido, de cómo trabajar todos los temas. Obviamente hay una total coordinación con el Gobierno del Estado, con la Policía Federal, con la Comisión Nacional de Seguridad, con el Ejército a través de los grupos de coordinación. Como base de eso es que de alguna manera ya tenemos un modelo de lo que tiene que hacer cada quien, lo que es nuestra legislación.



La Policía Municipal tiene una herramienta que le da mucho margen de acción, que es la flagrancia, es decir independientemente si el delito es del fuero común o federal, si nosotros detectamos a una persona que lo esté cometiendo en el momento, nosotros podemos intervenir. Y la otra herramienta es el informe policial homologado (IPH), donde vamos a establecer la teoría del caso, vamos a establecer por qué sí había elementos de flagrancia para que ya en su momento eso pueda ser evaluado.



Nosotros no nos vamos a dedicar nada más a temas de Bando de Policía y Buen Gobierno, o delitos del fuero común, sino que cualquier situación que se esté cometiendo en la ciudad y que exista flagrancia, estamos interviniendo. En coordinación principalmente con la Procuraduría, porque obviamente todo lo que hacemos termina, ya sea en la Procuraduría del Estado o en la PGR, y hay un contacto permanente.



Hay algo que estaba naciendo cuando nosotros vamos llegando y ahora lo estamos fortaleciendo, tenemos un grupo de policías que son abogados, que trabajan de la mano con la Procuraduría para la coordinación de los IPH.



¿Si existe esta información, por qué no se han frenado el “narcomenudeo”, la incidencia delictiva?



Claro, lo entiendo, al final lo importante es el resultado. Pero miren, si ustedes recordarán lo que pasó en 2008, fueron dos años y medio para que las cosas cambiaran, no estoy diciendo que vamos a durar dos años y medio en que esto cambie. Pero es un proceso en donde la Policía Municipal tiene que hacer la parte que le corresponde y de eso me voy a encargar yo.



Ustedes saben, hay grupos delictivos cuyas cabezas ni siquiera están en el Estado y que de alguna manera están fomentando lo que está sucediendo en Tijuana. Cuando sucedió todo esto en 2008 hubo detenciones fuera del Estado y eso también alivió mucho la presión que teníamos en Tijuana, entonces esto es un trabajo que tenemos que hacer de manera conjunta. Yo quiero ver más detenciones de “narcomenudistas”, eso para mí es muy importante, la gente que está envenenando a nuestros jóvenes no puede estar en la calle.



¿Entonces el mensaje a la ciudadanía es que esperen a que las cosas se tranquilicen?



No, es que el tema de la violencia no se trata de esperar cruzados de brazos, o sea en el caso de nosotros estamos haciendo la parte que nos corresponde operativamente y el mensaje es pedir el apoyo a través de la denuncia anónima. Nosotros pedimos como autoridad que nos ayuden, hay muchos ojos allá afuera que ven cosas que están mal en la comunidad y que nosotros pedimos que nos ayuden denunciándolo al número 089.





