Moviliza incendio a vecinos de Encinos

ENSENADA, Baja California(GH)

Un incendio amenazó algunas casas en Los Encinos el medio día del sábado, cuando el fuego se hizo presente en un terreno baldío cercano a las viviendas de la calle Tulipanes del fraccionamiento.



De acuerdo con algunos testigos, el fuego inició desde la mañana, cuando algunos niños jugaban en el cerro y aunque se hizo el reporte a la Dirección de Bomberos, los vecinos de las calles cercanas apoyaron con mangueras y cubetas para tratar de controlarlo y que no alcanzara a las viviendas.



A pesar de que el fuego logró controlarse después de las 14:00 horas, los residentes se mostraron preocupados por que el incendio se avivara de nuevo y pudieran perder sus pertenencias.



El joven Alan Eduardo Reyes comentó que como a las 9:00 horas, desde su casa vio que comenzaba el fuego en el cerro e iba acrecentándose de manera rápida.



Víctor Manríquez, habitante de la zona, dijo que se enteró por parte de una vecina, quien le informó que el cerro estaba quemándose, ya que él se encontraba fuera de su casa.



Aunque consideró que el forestal estaba algo retirado de su vivienda, los vecinos se preocuparon por las pérdidas materiales que podrían generarse; sin embargo no hubo afectaciones de ese tipo.



En cambio, hubo vecinos que no se enteraron del siniestro, aunque el hecho pudo ser observado desde otras calles que se encuentran en zonas altas.



Tal es el caso de la señora Sandra Aguilar, quien dijo que no había notado que cerca de su domicilio se estaba incendiando un predio.



“La verdad es que ni cuenta me di, sino hasta que un vecino me dijo y ya salí para ver”, comentó.



Se registra incendio en la zona centro



Alrededor de las 13:40 horas, personal de Bomberos fue informado un incendio en la zona centro.



Debido a que el siniestro, ocurrido en el Arroyo Ensenada, entre las calles Primera y Segunda, era de pequeñas dimensiones, fue controlado casi inmediato.