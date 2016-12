Activan Alerta Amber por bebé de 1 año y 6 meses

TIJUANA, Baja California(GH)

Se activó a nivel nacional la Alerta Amber de Estefani Valeria Alba Gopar, de un año y seis meses.



La Procuraduría General de Justicia del Estado dio a conocer que se emitió la alerta después de una solicitud, al encontrarse nueva evidencia por parte de la Unidad Estatal de Investigación de Personas No Localizadas de que puede ser encontrada.



La menor fue reportada como desaparecida desde mayo de 2016, con una Alerta Amber local en Baja California.



Estefani Valeria desapareció junto con su madre y, días después, el cuerpo de la mujer fue encontrado sin vida, completamente calcinado.



Según información de la PGJE, se tiene nueva información que indica que la menor puede estar en otro Estado de la República, por lo que la alerta se emite ahora a nivel nacional.



Junto con la alerta, se emitió una imagen progresiva de la apariencia actual de la menor; cuando se perdió, tenía solo once meses y actualmente tiene un año y seis meses.



En caso de tener información del paradero de Estefani Valeria, la ciudadanía puede comunicarse a los números 664 634 66 21 y al 900 74 30, con la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas en Tijuana, así como al 911 o al 089.