Asesinan a hombre frente a escuela

ENSENADA, Baja California(GH)

Un hombre fue ejecutado a balazos la tarde de ayer en su vehículo cuando esperaba a su hijo frente a la Secundaria Número 28 de la colonia Lomitas.



El hombre sin vida, aún no identificado, quedó recostado sobre el asiento de copiloto de su vehículo, mismo que estaba estacionado sobre el bulevar Sokolov a unos 10 metros de la entrada principal de la secundaria.



La Cruz Roja encontró que la víctima mostraba en la espalda una lesión producida al parecer por proyectil de arma de fuego.



A unos metros de la entrada principal de la secundaria Servicios periciales localizó cuatro casquillos percutidos sobre el pavimento.



Después de la fatal agresión por los desconocidos, la unidad quedó encendida del motor en la acera opuesta al plantel, y un residente de la zona colocó una piedra en la llanta delantera derecha para que no se desplazara.



La fatal agresión ocurrió alrededor de las 16:00 horas cuando los alumnos de la secundaria, primaria y preescolar abandonaban sus respectivos planteles educativos.



Testigos relataron que los dispararon se realizaron de un vehículo a otro y se escucharon entre cuatro y cinco estruendos, enseguida un automóvil arrancó a toda velocidad.



La Policía implementó un intenso operativo de búsqueda en tres colonias de la periferia para localizar un sedán de color negro, pero hasta la tarde de ayer no había encontrado a los sospechosos.



Con este ejecutado, suman 54 muertes violentas en el presente año en este Municipio, de las cuales 42 han sido en la zona rural.