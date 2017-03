Policía resguarda a recién nacido de mujer en situación de calle

TIJUANA, Baja California(GH)

Agentes de la Policía Municipal de Tijuana, adscritos a la Unidad Contra la Violencia Doméstica (UCVD) pusieron bajo resguardo del DIF Estatal a un recién nacido, que no podía ser cuidado por su madre.



El resguardo del menor procedió, luego de que agentes municipales recibieran un reporte vía central de radio en el que se solicitaba la presencia de oficiales de la UCVD en el Hospital General de Tijuana.



Al arribar los agentes, fueron informados por la trabajadora social, quien les comentó que el pasado 26 de marzo, paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al nosocomio a Andrea “N”, quien presentaba trabajo de parto y la cual no proporcionó más generales, pues al parecer vive en situación de calle.



Explicó que, la mujer que dio a luz a un menor de sexo masculino, mismo que aparentemente se encuentra sano, y que la mujer padece de esquizofrenia, entre otras enfermedades, por lo cual no fue declarada apta para hacerse cargo de su hijo.



Los agentes municipales se trasladaron al Centro Integral de Protección Familiar con el bebé recién nacido donde un juez determinó que el menor fuera ingresado al Albergue del DIF Estatal, para su protección y cuidado.