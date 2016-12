Más de mil elementos participarán en operativo de fin de año

TIJUANA, Baja California(GH)

Un poco más de mil elementos de la Policía Municipal participarán en un operativo durante las celebraciones de fin de año, informó Luis Felipe Chan, director de la Policía Municipal de Tijuana.



En una rueda de prensa, Chan explicó que el operativo tiene el objetivo de disminuir las posibilidades de que se presentes incidentes en los festejos de año nuevo, entre los que se encuentran accidentes automovilísticos y lesiones por arma de fuego durante los disparos a la media noche.



El director de la Policía Municipal detalló que además de los agentes de la corporación, participarán oficiales de la Policía Estatal preventiva.



Se tendrán 28 filtros en diferentes puntos de la ciudad y Chan apuntó que se buscará evitar que las personas estén tras el volante si no se encuentran completamente sobrias.



Añadió que es importante que la ciudadanía haga conciencia de que, si va a festejar con alcohol, no utilice su vehículo, para que así no se tengan tragedias.