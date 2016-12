Activan Alerta Amber por desaparición de menor de 1 año

TIJUANA, Baja California(GH)

La Alerta Amber de la menor Estefani Valeria Alba Gopar de un año seis meses de edad, que se difunde este día, se da dentro de una solicitud hecha por la Procuraduría General de Justicia de Baja California, a través de la Unidad Estatal de Investigación de Personas no Localizadas, luego de que se encontrara nueva evidencia de que la menor pudiera ser localizada.



Como se informó en el mes de mayo de 2016 a través de una Alerta Amber local en Baja California, la menor desapareció junto con su mamá; sin embargo, días después de su desaparición fue encontrado el cuerpo sin vida de la mamá.



Por lo que la menor sigue sin ser localizada. Pero hasta entonces no había indicios de que había sido sacada del Estado.



Y ahora que se tiene nueva información que pudiera permitir su localización en otros estados de la república es que es emitida a nivel nacional ésta Alerta Amber, la cual a solicitud de la Procuraduría General de la República debería ir acompañada de imagen progresiva de la apariencia actual que pudiera tener la menor, la cual debió ser aprobada por la Coordinación Nacional de Alerta Amber México, debido a que la edad actual de la menor es de 1 año 6 meses, y cuando desapareció solamente tenía 11 meses de edad.



Por lo anterior, se solicita el apoyo de la ciudadanía y los medios de comunicación para la difusión de esta Alerta Amber, por lo cual cualquier información que permita su localización puede ser reportada a la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas en Tijuana a los números telefónicos (664) 634-66-21 o al 900-7430 extensiones 1702 y 1703, o bien al número de emergencias 911 o al de denuncia anónima 089, o al número de Alerta Amber México 01-800-00-854-00.