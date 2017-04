'Me lo regresaron muerto': madre de Antonio

TIJUANA, Baja California(GH)

“Mandé a la escuela a mi hijo y me lo regresaron muerto”, fueron las palabras que expresó entre lágrimas la madre del menor que falleció en la Secundaria General 28, Dominga Márquez y Márquez, de la colonia Francisco Villa.



El menor, que cursaba el segundo grado, tenía 14 años, y de acuerdo a sus familiares, no padecía problemas de salud.



“Mi hijo era sano. No tenía nada. A él le gustaba mucho jugar futbol. Él no estaba enfermo de nada”, aclaró la madre.

El personal docente de la Secundaria 28 llamó a la madre informándole que al menor le había dado un calambre en la pierna, cayó al suelo y se desmayó.



“La maestra a mí me habló y me dijo que mi hijo estaba desmayado, pero no me dijo que estaba muerto. El doctor no me dice nada, no me dice en qué estado llegó. No me dicen nada. Yo solo quiero saber qué le pasó a mi niño”, exigió la mamá.



‘El Pulido’

Antonio jugaba futbol en la clase de educación física cuando cayó inconsciente en el piso.



De inmediato, fue trasladado al centro de salud de la colonia Francisco Villa, donde fue declarado muerto.



Según dos de sus compañeros del grupo segundo “E”, desde que llegó a clase por la mañana, Antonio García Callejas dijo sentirse mal, con un dolor en el lado izquierdo del cuello.



Sin embargo, conforme avanzó la mañana, el estudiante dijo sentirse mejor y salió con sus compañeros a la clase de educación física, impartida por el profesor Christian Rico, una hora antes del receso.



Los alumnos iniciaron un juego de futbol a las 9:20 horas y, minutos después, Antonio se desmayó.



“Estaba pateando el balón y solamente se desmayó; la doctora de la escuela lo revisó y lo llevaron al hospital de a un lado”, comentó uno de sus compañeros.



En el Centro de Salud, el joven ya no presentó signos vitales pese a los intentos de reanimarlo, por lo que fue declarado como fallecido.



Las primeras versiones indican que la causa de muerte fue un infarto, sin embargo hasta el momento las autoridades no lo han confirmado.



Mientras tanto en la escuela, a las 12:20 horas se permitió la salida de todos los alumnos del turno matutino, pero el director prefirió no dar declaraciones.



Compañeros de clase de Antonio García Callejas, a quien apodaban “Pulido” por su estilo de cabello, indican que se caracterizaba por su gusto por jugar futbol.



“Le gustaba mucho el futbol, era tranquilo, carismático, andaba bien en la escuela, aunque a veces se pinteaba las clases”, dijo uno de sus compañeros.



El martes, Antonio le pidió a una de sus amigas, Adlin, que fuera su novia, regalándole un muñeco de peluche, frente a todos sus compañeros.