Planteles de Rosarito siguen sufriendo atracos y vandalismo

ROSARITO, Baja California(GH)

Imparable continúa la ola de robos en escuelas de Rosarito, dos planteles más se suman a la lista que durante este año han sido atracados y vandalizados.Varios de ellos en diversas ocasiones como en el caso del Centro de Atención Múltiple (CAM), que lleva cinco atracos y la escuela primaria Purépecha, que en al menos dos ocasiones ha sido visitada por los amantes de lo ajeno.Durante la jornada del fin de semana, el CAM laboral sufrió el embate de la delincuencia, que permea en la colonia Lucio Blanco, luego de que ladrones ingresaron al plantel dañando la malla ciclónica de protección y una ventana, para robar artículos y material que es utilizado para que los estudiantes elaboren pan, como parte del taller que se ofrece, a fin de que puedan conseguir algún empleo pese a la discapacidad que presentan.Personal del plantel indicó que son ya cinco veces en este año, las que han sido víctimas de robo y en esta ocasión los daños fueron mayores porque robaron la tubería del gas, un boiler con cableado, 4 sartenes, 5 charolas para hacer pizza, una licuadora, una batidora industrial y 5 manuales, una báscula digital, computadora de escritorio y hasta las cámaras de vigilancia.Además, dejaron en su camino bolsas llenas de productos para panadería y trastes que no pudieron llevarse.Precisaron que el CAM en su otra sección, también fue atracado y en este sitio se llevaron artículos como mangueras y material didáctico, además de ocasionar destrozos en las instalaciones.En este plantel dijeron, no hay alumbrado público, por lo que en la noche está muy oscuro y la vigilancia de la policía no es constante.Adicional a esta escuela también se reportó un robo en la escuela Purépecha, ubicada en la colonia Constitución, donde se ocasionaron daños a las ventanas de un salón y se robaron una bocina de computadora, así como un USB.