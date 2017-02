Extenderán plazo para esclarecer homicidio

ENSENADA, Baja California(GH)

Por deficiencias de la defensa particular, el esclarecimiento del homicidio de la colonia Las Torres ocurrido en 2016 se extenderá por otros tres meses.



Ernesto Flores Gallegos, juez de control de procesos, otorgó la extensión de tiempo al asesor jurídico particular de Óscar “N”, imputado por homicidio.



El juzgador concedió el nuevo de plazo de investigación para que el imputado tenga una defensa adecuada en el proceso judicial que se sigue.



El defensor particular argumentó su petición al señalar que su antecesor no recabó información alguna en los tres meses siguientes después de los hechos a favor del imputado.



Agregó que el anterior abogado no tuvo la decencia de informar al imputado sobre su proceso judicial y no mostró avance alguno.



El nuevo defensor mencionó que los tres meses adicionales serán para realizar entrevistas a testigos y así preparar una teoría de defensa.



Óscar “N” fue acusado por la fiscalía de delito de Homicidio Calificado en octubre de 2016 por su probable participación en la muerte de Juan Gabriel Reynaga Cota, alias “Juan Perras”, de 39 años.



Este homicidio ocurrió el 16 de junio del año anterior alrededor de las 13:30 horas en el interior en un domicilio del lote siete de la manzana ocho de la calle Perú de la colonia Las Torres.



La fatal agresión fue resultado de una acalorada discusión entre el imputado y la víctima, identificada como Juan Gabriel “N” por algún tipo de deuda.



La madrugada del 13 de octubre del 2016 Oscar Joel “N” alias Walter Antonio “N” se ocultaba en California, Estados Unidos, y fue detenido en coordinación con autoridades migratorias en el cruce fronterizo Tijuana-San Ysidro.