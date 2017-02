Aprovechó amistad para poder matarla y robar a hija: PGJE

TIJUANA, Baja California(GH)

Melissa habría aprovechado su amistad con Jazmín para quitarle la vida y robarle a su hija, confirmó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).



Según la línea de investigación a cargo de la PGJE, en mayo de 2016, Melissa “N” asesinó a Jazmín Estefani Gopar, al golpearla en repetidas ocasiones con un bat y después incinerar su cuerpo, vertiéndole gasolina.



El subprocurador de Investigaciones Especiales, José María González, apuntó que Melissa y Jazmín sostenían una amistad desde más de un año antes del crimen; el asesinato se dio a raíz de que, a opinión de Melissa, su amiga no cuidaba de forma correcta a su hija Valeria.



“Decía que no la cuidaba como debía, era producto de una relación pues pasajera y no le gustaba cómo la cuidaba y pensó que la podía cuidar mejor”.



El día del crimen, Melissa acudió a la casa de Jazmín, con el objetivo de comprarle ropa; al encontrarse en el patio, la golpeó con el bat.



“Eran muy amigas, el día del homicidio la cita para mostrarle una ropa que quería venderle, la saca al patio de la casa y la priva de la vida con un bat”.



González dio a conocer que, hasta el momento, solo hay una persona detenida porque las primeras versiones apuntan que la familia de Melissa no estaba enterada del crimen.