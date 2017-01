Lo acusan de violar a su hijastra

TIJUANA, Baja California(GH)

Se cumplimentó ayer la orden de aprehensión en contra de un hombre acusado de abuso sexual en contra de su hijastra.



A las 12:00 horas, agentes de la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar capturaron a Enrique “N”.



La Procuraduría General de Justicia del Estado dio a conocer que el sujeto abusó de la menor en junio de 2016.

Sin embargo, Enrique “N” fue denunciado hasta el 17 de enero de 2017, cuando la menor tiene siete meses de embarazo.

El subprocurador de Justicia en Zona Tijuana, Jorge Álvarez, informó que los familiares declararon que la razón por la que no denunciaron antes fue porque, al hacer unos análisis de la menor en una clínica particular, no se les notificó que estaba embarazada.

Álvarez añadió que el caso aún está bajo investigación.