Agresora del ITT es ex alumna

TIJUANA, Baja California(GH)

Una ex alumna ingresó al Instituto Tecnológico de Tijuana, campus bulevar Industrial, y atacó con un cuchillo a un profesor, ayer por la mañana.



A las 7:55 horas, el profesor Ramón Tirado Castañeda finalizó la clase de la materia “Gestión de Capital Humano”, en el salón 804.

Cuando se dirigía a la puerta de salida, fue interceptado por una mujer, quien lo acusó de haber pagado para que alguien le hiciera daño a su hijo.



Después de la discusión, la mujer se le abalanzó con un cuchillo en la mano, hiriéndolo en la mejilla y en el mentón.



Dos alumnos que estaban en el salón sometieron a la mujer para evitar que siguiera atacando al profesor.



Tirado Castañeda fue auxiliado por el médico del Instituto Tecnológico de Tijuana y no se solicitó la asistencia de ambulancia, al no sufrir lesiones de gravedad.



Minutos más tarde arribaron al lugar agentes de la Policía Municipal y Policía Ministerial, quienes turnaron a la mujer al Ministerio Público.



Es ex alumna

La mujer, de 29 años, era estudiante de Ingeniera en Gestión Empresarial, sin embargo, desde 2016 fue dada de baja por cuestiones académicas.



Al final del semestre anterior, la joven acudía al Instituto Tecnológico de Tijuana a tomar una clase especial.



Según información por parte de sicólogos que la trataron y de su ex pareja sentimental, sufría ataques sicóticos y estaba bajo medicación.



La atacante pudo ingresar al plantel con su antigua credencial de estudiante; es investigada por homicidio en grado de tentativa.



La jefa del departamento de actividades extraescolares del ITT, Vilma López, aseguró que la mujer no tuvo ninguna clase con el profesor Ramón Tirado.



Añadió que el profesor no conocía a su atacante y que, en primera instancia, pensaba que era una broma.



“Nos hace a todos reflexionar para saber qué podemos hacer las instituciones educativas para salvaguardar la integridad de nuestros alumnos”, dijo.



Amplia trayectoria

Ramón Tirado Castañeda, apodado “Archi”, de 60 años, ha sido profesor en el Instituto Tecnológico de Tijuana desde hace un poco más de 30 años.



Tras egresar de la carrera de Licenciado en Relaciones Industriales y estudiar una maestría en educación en Querétaro, regresó a su alma mater, ahora como profesor de Relaciones Industriales y Administración de Recursos Humanos.



Hace alrededor de 20 años se hizo cargo del programa de voleibol femenil y es el entrenador más exitoso en la historia del Instituto Tecnológico de Tijuana, con trece campeonatos nacionales.



“Es un profesor muy querido, de hecho, es padrino de muchas generaciones en el Tecnológico y ese es el máximo honor que te puede dar un estudiante”, comentó Raúl Félix Tovar, ex director del ITT.