Por venganza mataron a Aidé y sus hijas: PGJE

TIJUANA, Baja California(GH)

Los homicidios de Aidé Fierro y sus hijas, Gloria y Mía, fueron resultado de una venganza en contra de su pareja sentimental, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado.



El subprocurador de Investigaciones Especiales, José María González, dijo que la investigación derivó en las detenciones de tres de los cuatro presuntos responsables.



Explicó que la pareja sentimental de Aidé, de quien no se dio a conocer la identidad, tenía una deuda con Máximo “N”, alias “El Max”, Juan “N”, apodado “El Marisquero”, Santiago “N”, alias “El Gestos”, y con un cuarto sujeto, relacionada con drogas.



Los cuatro sujetos acudieron a la casa de Aidé, ubicada en la colonia El Niño, buscando a su novio y al no encontrarlo, mataron a la madre de familia y a sus dos hijas.



“Llegaron los cuatro sujetos haciéndole el cobro de la droga. Ella es ajena y obviamente también las hijas. Al no estar la persona ahí, entran a buscarlo, no lo encuentran, y privan de la vida a ella y después a las hijas”, apuntó.



Ausente pareja sentimental

El subprocurador de Investigaciones Especiales añadió que aún no ha sido necesaria la declaración del novio de Aidé porque no está relacionado en el homicidio.



De hecho, añadió, el hombre no había acudido al domicilio de la mujer desde hace un poco más de cuatro semanas.



“Tenía cuatro semanas que no entraba al domicilio, quizá derivado a la deuda de droga, ya tenía casi un mes que no estaba con la señora”, expuso.



González dio a conocer que el hombre tiene antecedentes relacionados con drogas.



“A él no lo tenemos como imputado en el homicidio; tiene varias caídas en la Policía Municipal, nueve caídas tiene, sin embargo, para el tema del homicidio no figura hasta ahora como probable responsable”, explicó.



La Procuraduría General de Justicia del Estado espera capturar al cuatro presunto responsable en el transcurso de la semana.



La audiencia pública de vinculación a proceso se llevará a cabo el miércoles, en la sala de Justicia Tijuana; los presuntos responsables enfrentarán al menos cuarenta años de prisión en caso de ser encontrados culpables.



Crimen a sangre fría



Con la investigación realizada por los agentes de la Policía Ministerial, sumada a los testimonios de vecinos que presenciaron el hecho y los que llegaron al lugar minutos después, se detalló que el 16 de diciembre, Máximo “N”, Juan “N”, Santiago “N” y un cuarto sujeto arribaron al domicilio ubicado en la colonia El Niño, a las 3:00 horas.



Al no encontrarse el hombre que buscaban en el lugar, le reclamaron a Aidé que les pagara su deuda y ella se negó y los confrontó.

Tras una pequeña discusión, los sujetos atacaron a la mujer con un barrote, golpeándola en la cabeza, además le causaron lesiones con un cuchillo.



Las hijas de Aidé, Gloria y Mía, presenciaron cómo los sujetos atacaron a su madre y corrieron a uno de los cuartos de la casa; Mía, de diez años, se escondió bajo la cama.



Al dejar a la mujer inconsciente y dándola por muerta, los sujetos ingresaron al domicilio y asesinaron con el mismo barrote a Gloria y Mía, dentro del cuarto.



Después del ataque, los sujetos prendieron fuego a la vivienda y huyeron.