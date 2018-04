Griselda Carrión desaparecida desde 22 de abril

TIJUANA, Baja California(GH)

La Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a una mujer de 37 años de edad.



La extraviada responde al nombre de Griselda Carrión Domínguez.



Media filiación: ojos cafés, cabello negro y lacio, largo; tez morena, pesa 65 kilogramos, mide 1.55 metros, complexión robusta, boca chica, labios delgados, ceja escaza, nariz chica; frente chica.



Manifiesta la parte reportante que se encontraba en compañía de Griselda Carrión Domínguez en el parque Morelos el pasado domingo 22 de abril del presente año, cuando la no localizada desapareció, desconociendo desde ese día su paradero.







Por lo anterior, se solicita la colaboración de la ciudadanía, para que, en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, lo reporte a la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, o se comunique en Tijuana a los números telefónicos (664) 104-28-17 ó al 104-28-00 extensión 2974, o bien al número de emergencias 911 ó al de denuncia anónima 089.