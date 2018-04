Despojan de su bolso a mujer frente a restaurante en Zona Río

TIJUANA, Baja California(GH)

Una mujer fue despojada de su bolso en plena luz del día en la zona urbana del Río Tijuana, esta mañana.



El robo ocurrió a las 11:30 horas, frente al restaurante “Sabor a mi”, ubicado en la calle José Clemente Orozco, esquina con Paseo de los Héroes, en la Zona Río.



Agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar y se entrevistaron con la víctima; según el reporte, la mujer caminaba en vía pública, a unos metros de dicho restaurante, cuando un sujeto le tomó la bolsa de mano y huyó corriendo.



Los oficiales montaron un operativo en áreas cercanas para localizar al presunto responsable, sin embargo, hasta ayer, no se lograron detenciones.



La mujer no resultó con lesiones y no se registraron más víctimas.