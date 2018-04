Lo asesinan a bordo de su moto

TIJUANA, Baja California(GH)

Un hombre falleció arriba de su motocicleta después de ser baleado mientras transitaba en la colonia Valle Vista Primera Sección, en el área conocida como “Los Arenales”.



A las 10:10 horas de ayer, vecinos de la avenida Murúa Martínez, en dicha colonia, escucharon detonaciones, y momentos más tarde vieron que un hombre estaba tendido sobre su motocicleta en la vía pública.

Socorristas arribaron al lugar y localizaron al lesionado, brindándole los primeros auxilios, sin embargo, no respondió y fue declarado como fallecido.



Testigos del ataque detallaron que la víctima fue atacada a balazos por unos sujetos que circulaban a bordo de un automóvil color gris.



En otro hecho, a las 15:45 horas, en la calle Laguna Salada, esquina con Tampico, en la colonia Los Santos, un hombre fue víctima de un ataque armado, falleciendo en el lugar a causa de las lesiones.



Asesinado en hotel

A las 6:55 horas, trabajadores de un hotel ubicado en la avenida Revolución notificaron al número de emergencias haber escuchado detonaciones en las instalaciones.



Paramédicos de Cruz Roja atendieron el reporte y encontraron a un hombre inconsciente en el pasillo del lugar, con lesiones de proyectil.



Pese a que se trató de reanimar, el agredido no presentó signos vitales y fue declarado como sin vida.



Los empleados del hotel informaron que el presunto responsable huyó a bordo de un vehículo blanco.



Noche del miércoles

Cuatro personas asesinadas y tres lesionadas en cinco hechos distintos fue el saldo de la noche del miércoles en Tijuana.



Uno de ellos fue en la calle Ignacio Zaragoza, en la colonia Xicoténcatl Leyva Alemán, donde fue localizada una mujer con lesiones de bala y sin vida en la vialidad a las 21:15 horas.



A las 22:00 horas, un hombre fue ejecutado en vía pública, en la calle Ruta Matamoros de la colonia Mariano Matamoros Norte.



En otro hecho, a las 22:50 horas, se encontró un cadáver masculino que no ha sido identificado con un golpe contundente en la cabeza, en un camino vecinal de la colonia Hacienda Los Venados.



En la calle Siete de la colonia El Pípila, dos hombres fueron lesionados con arma de fuego; al ser atendidos por paramédicos, se descubrió que uno ya había fallecido y el segundo recibió un impacto en la mano.



Estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Estado indican que abril acumula 170 muertes violentas en Tijuana, con las que se llega a 712 en 2018.