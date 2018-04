Suman en 2 semanas 5 casos de privación y secuestro en Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

Dos presuntos responsables de secuestro y otros dos de privación ilegal de la libertad fueron asegurados en un lapso menor a 24 horas, durante la noche del miércoles y mañana de ayer.



La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que ayer por la mañana, agentes de la Policía Ministerial de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro rescataron a una persona que estaba secuestrada y detuvieron a dos sujetos, identificados como José “N” y Julio “N”, señalados como presuntos responsables.



La víctima fue rescatada en una casa de seguridad ubicada en la delegación Otay, donde la tenían en cautiverio.



La detención se realizó a raíz de las investigaciones relacionadas a un secuestro ocurrido el 23 de abril, en el bulevar Agua Caliente.



José “N” y Julio “N” fueron puestos a disposición del Ministerio Público, en espera de que transcurran 48 horas para celebrar la audiencia para definir como legal su detención.



En otro hecho, oficiales de la Policía Municipal detuvieron a dos sujetos después de ser señalados como presuntos responsables de privación ilegal de la libertad, el miércoles, a las 20:30 horas.



Los policías acudieron al Infonavit Lomas Verdes, donde un hombre denunció haber escapado de un domicilio donde lo mantenían privado de su libertad.



Los oficiales se trasladaron a la dirección proporcionada por la víctima, a un domicilio en la calle Pilas de la colonia Campos, donde localizaron a Saúl “N”, apodado “El Chiapas”, de 23 años, y Juan Jaime “N”, “El Canelo”, de 39, quienes fueron señalados por el reportante como quienes lo habían privado de su libertad.



Ambos sujetos fueron turnados al Ministerio Público y también están a la espera de que transcurran las 48 horas para enfrentar su audiencia inicial.



Casos similares

La semana anterior se registraron tres rescates de personas privadas de su libertad en distintos puntos de la ciudad, con un saldo de doce detenidos.



El martes 17 de abril, un hombre que había sido “levantado” en la colonia Montes Olímpicos fue puesto en libertad por oficiales de la Policía Municipal y Policía Estatal Preventiva en el libramiento Salvador Rosas Magallón, a la altura de la colonia Camino Verde.



El rescate se logró después de un enfrentamiento con los presuntos responsables, quienes fueron asegurados e identificados como Eusebio “N”, Arturo “N”, Alfredo “N”, Héctor Manuel “N” y Antonio “N”.



Los detenidos siguen en prisión preventiva, en espera de que se celebre la audiencia de vinculación a proceso.



El jueves 19, policías municipales aseguraron a tres hombres que presuntamente mantenían en cautiverio a otro hombre que logró escapar del lugar, ubicado en el bulevar Manuel J. Clouthier, a la altura del fraccionamiento Guaycura.



Los tres hombres fueron puestos en libertad un día después, al confirmarse que no estaban involucrados en la privación.



“No tenían nada que ver con los hechos, uno cuidaba el terreno de un lado, el otro era el dueño de una fábrica de químicos y su empleado era el tercero; el ofendido refiere que ninguno de ellos tres son sus agresores”, informó la PGJE.



Un día después, el viernes 20, una mujer de origen coreano fue subida a la fuerza a un automóvil cuando salía de un domicilio en Playas de Tijuana.



La mujer fue rescatada en la colonia Pedregal de Santa Julia, donde también se detuvo a José Israel “N”, Jesús Ramón “N”, Erika Desire “N” y Eduardo “N”.



Los cuatro detenidos se mantienen en prisión preventiva, al calificarse como legal su aseguramiento, en espera de que se les vincule a proceso.



Según estadísticas del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Tijuana acumuló 68 privaciones ilegales de la libertad en el periodo de enero a marzo de 2018, con solo tres secuestros en el mismo lapso.



El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública manifestó mediante un comunicado que la ciudadanía no debe caer en engaños publicados en redes sociales, en las cuales se alerta del aumento en los secuestros en Tijuana.



“Ante los rumores que circulan en las redes sociales de supuestas víctimas de secuestro en la entidad, en donde se pone en tela de duda el correcto actuar de las instituciones y corporaciones que brindan seguridad y procuración de justicia, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Publica de Baja California, Juan Manuel Hernández Niebla, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar caer en contenidos que difunden hechos de dudosa veracidad y que son tan lamentables como el secuestro, los cuales no cuentan con un sustento real como una denuncia”, comunicaron.