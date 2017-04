Francisco Díaz está desaparecido desde el 20 de abril

TIJUANA, Baja California(GH)

La Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a un hombre de 42 años de edad.



El extraviado responde al nombre de Francisco Vicente Díaz.



Como media filiación tiene ojos negros, cabello negro corto, tez moreno, mentón redondo, peso 75 kilogramos, estatura 1.65 metros, complexión delgada, boca chica, labios gruesos, ceja poblada y nariz ancha.



Como señas particulares posee dos cicatrices, por operación en la espalda y en pierna derecha tiene tornillos. Tiene un tatuaje de tres puntos en mano izquierda.



Al momento de su desaparición vestía pantalón azul marino, camisa azul cielo, bota negra, chamarra azul marino con la leyenda CIESA.



La parte reportante manifiesta que el día 20 de abril del año 2017 siendo aproximadamente las 6:00 horas Francisco Vicente Diaz salió para dirigirse a su trabajo como guardia, ya no sabiendo más del él, le preguntaron al supervisor y les informó que lo habían puesto en el Chilpancingo. Ya lo buscaron con familiares y amigos, así como en dependencias sin resultado alguno.



Por lo anterior se solicita la colaboración de la ciudadanía, para que en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, lo reporte a la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, o se comunique en Tijuana a los números telefónicos (664) 634-66-21 o al 900-7430 extensiones 1702 y 1703, o bien al número de emergencias 911 o al de denuncia anónima 089.