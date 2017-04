Refuerzan vigilancias tras ataques a policías

TIJUANA, Baja California(GH)

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) anunciaron una estrategia en la que trabajarán en conjunto para disminuir el índice delictivo en Tijuana.



Dicho anuncio se dio mediante un comunicado, después de que en la última semana se registraran dos ataques a policías municipales, en el que uno perdió la vida, y el homicidio de un agente de la Policía Ministerial.



El operativo, se apuntó, tendrá el objetivo de reforzar la lucha contra el crimen en todas sus modalidades, sobre todo en delitos de alto impacto como los homicidios.



El sábado por la noche, un agente de la Policía Municipal fue asesinado mientras circulaba a bordo de su vehículo en la colonia El Rubí.



El martes por la tarde, otro oficial de la Policía Municipal, identificado como José Damián Hernández, subjefe del distrito Los Pinos, fue víctima de una agresión en Colinas de La Presa, estando fuera de servicio.



La SSPM informó que el presunto agresor fue asegurado en flagrancia, al ser sorprendido cuando no pudo accionar su arma de fuego por una avería.



Al tratar de escapar, el atacante fue detenido por agentes de la Policía Municipal que estaban cerca de la zona, con un arma de fuego calibre 45 en su poder.



El sujeto, de quien no se reveló la identidad, fue turnado al Ministerio Público en espera de que se defina su situación legal.



El par de ataques se suma a la ejecución del Policía Ministerial Jesús Enrique Andrade Lugo, ocurrida el miércoles 19 de abril, en el bulevar Simón Bolivar.



Además, el martes por la noche, una patrulla de la Policía Municipal fue quemada por sujetos que no han sido capturados, quienes le lanzaron una bomba molotov estando estacionada en la delegación La Presa.



Continuarán con el trabajo

El titular de la SSPM, Marco Antonio Sotomayor, explicó que todos los elementos de la Policía Municipal saben a lo que están expuestos y, por esa razón, seguirán con su labor, sin importar los recientes ataques.



“El Policía Municipal, cuando decide ser policía, sabe que el trabajo es complicado y que siempre va a haber un riesgo; buscamos que ese riesgo sea mínimo y lo que estamos trabajando, en conjunto con el cuadro de mando”, dijo.



El secretario de Seguridad afirmó que se tomarán medidas precautorias para disminuir el riesgo de los agentes al llevar a cabo detenciones.



“Que los elementos tomen las precauciones debidas cuando hagan intervenciones, el tema de usar chaleco ya es parte de la función que debemos desempeñar y esto no va a impedir que desempeñemos el trabajo como se ha venido haciendo”, detalló.



“El trabajo va a continuar a pesar de lo que sea”, aseguró.



Se requiere investigación

El presidente del Consejo Municipal de Seguridad Pública (CMSP), Genaro de la Torre, manifestó que, pese a que los ataques a policías reflejan la situación de la ciudad, se debe aprovechar que se han logrado las detenciones de los presuntos responsables para definir la razón del alza en las agresiones.



“Lo que podemos rescatar como positivo, a pesar de lo negativo que estamos viendo que los policías son atacados, es que se ha logrado detener a algunos de los que han hecho estos ataques, lo cual ayudaría significativamente a la labor de inteligencia para encontrar cuál es la raíz de estos problemas que estamos viendo”, expuso.



Añadió que se requiere el trabajo en conjunto entre las autoridades de seguridad y la ciudadanía para disminuir los delitos que han ido aumentando en 2017.



“Deben trabajar unidos, buscar eliminar la corrupción que exista porque, a final de cuentas, este flagelo va a cobrar factura, por lo tanto, los policías unidos, junto con la denuncia ciudadana, vamos a poder lograr la reducción que tanto deseamos de la delincuencia que estamos teniendo en nuestra ciudad”, comentó.