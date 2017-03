Ejército decomisa avioneta, vehículo y combustible en Ensenada

ENSENADA, Baja California(GH)

Una avioneta, utilizada para el transporte de enervantes, un vehículo y combustible, fueron decomisados en este puerto el pasado fin de semana por las fuerzas armadas.



La Segunda Región Naval, con sede en este puerto, en coordinación con el Ejército Mexicano, aseguró el sábado una avioneta tipo Cessna, un pick up de la marca Ford de color blanco y modelo antiguo, y 200 litros de combustible.



El decomiso ocurrió por la tarde sobre un camino de terraceria del ex ejido Eréndira, ubicado a unos 90 kilómetros al Sur de la mancha urbana de Ensenada, pasando Santo Tomas.



En este aseguramiento, no hubo personas detenidas.