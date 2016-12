Asesinato de Aidé y sus hijas fue por venganza: PGJE

TIJUANA, Baja California(GH)

José María Guerrero, subprocurador de Investigaciones Especiales, informó que el motivo del homicidio de Aidé Fierro y sus dos hijas fue una venganza en contra de su pareja sentimental.



Según las investigaciones de la Policía Ministerial, el novio de Aidé, de quién no se dio a conocer la identidad, tenía una deuda con los tres imputados.



El 16 de diciembre, los tres detenidos y uno más que no ha sido capturado acudieron al hogar de Aidé, ubicado en El Niño, para buscar a su pareja sentimental; al no encontrarlo, confrontaron a la madre de familia y la ejecutaron, para después matar a las dos hijas.